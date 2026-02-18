Hecla Mining en hausse après des résultats optimistes et l'annonce de la vente de Casa Berardi

18 février - ** Les actions de Hecla Mining HL.N ont augmenté de 5,6 % en pré-marché à 22,43 $ ** Les revenus de la société minière au 4ème trimestre ont augmenté de 83% d'une année sur l'autre pour atteindre 448,11 millions de dollars grâce à la hausse des prix des métaux, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 382,05 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté de 22 cents, supérieur aux estimations des analystes de 18 cents

** La société annonce la vente de la mine d'or Casa Berardi pour un montant maximum de 593 millions de dollars au premier trimestre 2026

** La société de courtage TD Cowen déclare que le produit de la vente de la mine d'or canadienne Casa Berardi et la production solide des activités principales contribueront à renforcer la position de trésorerie nette et à orienter l'allocation de capitaux vers des initiatives de croissance

** Les actions minières ont largement bénéficié de la hausse des métaux de base et des métaux précieux l'année dernière

** Trois courtiers sur 10 l'évaluent à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; la prévision médiane est de 27,25 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 11 % depuis le début de l'année