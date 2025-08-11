 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hebdomadaire sur les actions américaines : Réchauffe
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'édition de vendredi, pas de changement dans le texte, mise à jour du graphique.)

11 août - ** Le S&P 500 .SPX progresse de 2,4% grâce aux espoirs de réduction des taux de la Fed .N

** Dow .DJI en hausse de 1,3 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 3,9 % ** La semaine a commencé avec des traders qui évaluaient les dégâts récents, ainsi que des signes que le momentum

MTUM.K était en train de s'affaiblir ** Mais ensuite, le DJI s'est préparé à une nouvelle course contre le mur , et le vendredi, le Nasdaq a atteint son 18e record de clôture de 2025 ** Malgré les nouveaux sommets de l'indice IXIC, la poussée hésitante est préoccupante ** Les traders se posent tout de même une question: "Miroir, miroir sur le mur, les petites capitalisations seront-elles un jour les plus justes de toutes?" ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , tient le support de 4,187 % ; remonte vers ~4,30 %

** La plupart des secteurs progressent; la technologie et la consommation discrétionnaire sont en tête, tandis que l'énergie, les soins de santé et l'immobilier sont laissés au congélateur ** Tech .SPLRCT bondit de 4,2%. Palantir PLTR.O bondit de plus de 20% après une deuxième hausse de son chiffre d'affaires annuel cette année grâce à l'augmentation de la demande en matière d'intelligence artificielle Les actions d'Apple AAPL.O bondissent de plus de 13 %, l'engagement de 100 milliards de dollars en faveur de la fabrication américaine atténuant les craintes liées aux droits de douane Les fabricants de puces grimpent, l'impact des droits de douane étant considéré comme contenu

L'indice des semi-conducteurs .SOX gagne 2,7 % ** L'indice de la consommation discrétionnaire .SPLRCD augmente de 3,7%. McDonald's MCD.N progresse, les ventes mondiales dépassant les attentes, grâce à des options de repas abordables ** Services de communication .SPLRCL en hausse de 3,3%. Walt Disney DIS.N dépasse les prévisions de bénéfices avec des gains sur le streaming, et augmente ses prévisions ; néanmoins, les actions chutent le mercredi, et finissent en baisse de >3% pour la semaine ** Industriels .SPLRCI en hausse de 0,6%. Le fabricant de TASER Axon Enterprise AXON.O atteint des records après avoir battu les prévisions pour le T2 , a augmenté ses prévisions de revenus pour 2025, et progresse de >13% sur la semaine ** Soins de santé .SPXHC recule de 0,8%. Eli Lilly LLY.N dégringole après que les données sur le médicament oral pour la perte de poids n'aient pas impressionné. Les analystes de BofA estiment que les données sur les pilules de LLY "n'ont pas été à la hauteur, mais pas tant que ça". . LLY perd ~18% sur la semaine Vertex Pharmaceuticals VRTX.O s'effondre après l'échec de son médicament contre la douleur . VRTX en baisse de ~21% sur la semaine ** Pendant ce temps, les grands paris sur une baisse des taux en septembre ne signifient pas qu'elle se produira réellement, et les investisseurs individuels en baisse font leur retour

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

APPLE
229,3500 USD NASDAQ +4,24%
AXON ENTERPRISE
842,5000 USD NASDAQ -3,27%
DJ TRANSPORT
15 340,41 Pts Index Ex -0,41%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 175,61 Pts Index Ex +0,47%
ELI LILLY & CO
625,370 USD NYSE -2,40%
MCDONALD'S
305,580 USD NYSE -0,75%
NASDAQ Composite
21 450,02 Pts Index Ex +0,98%
PALANTIR TECHNOLOGIES
186,9600 USD NASDAQ +2,61%
S&P 500 INDEX
6 389,45 Pts CBOE +0,78%
USA BENCHMARK 10A
4,251 Rates +1,04%
VERTEX PHARMACEU
366,5400 USD NASDAQ -2,42%
WALT DISNEY
112,310 USD NYSE -0,51%
