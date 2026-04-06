Hebdomadaire sur les actions américaines : Rebondissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de jeudi sans le modifier. Mise à jour graphique)

6 avril - ** Le S&P 500 .SPX met fin à une série de 5 semaines de pertes, se redresse de 3,4% dans des conditions difficiles, les investisseurs évaluant le calendrier de la guerre contre l'Iran .N

** Le Dow .DJI augmente de 3%, le Nasdaq Composite .IXIC augmente de 4,4% ** Le Dow Jones est tombé en territoire de correction, mais le support de Fibonacci déclenche un renversement ** Et une mesure de la largeur du Nasdaq affiche une rare journée de hausse le mercredi, et même si le discours de Trump a ébranlé les contrats à terme boursiers au début du jeudi, l'IXIC se remet de la faiblesse de l'ouverture et clôture légèrement en vert sur la journée ** De la croissance à la défense: Les traders observent comment les turbulences du marché de 2026 modifient la course aux facteurs ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR recule de près de 15 points de base, revenant à la zone des 4,30 %. Les obligations se redressent alors que les marchés digèrent le discours de Trump et les nouvelles concernant le détroit d'Ormuz US/

** Presque tous les secteurs se redressent: Les services de communication et la technologie se revitalisent, tandis que seule l'énergie faiblit ** Les services de communication .SPLRCL font un bond de 6,4 %. Morgan Stanley nomme Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, "top pick", citant une valorisation attrayante et des économies de coûts liées à des réductions potentielles d'effectifs. META enregistre un gain hebdomadaire de ~9% ** Tech .SPLRCT bondit de 4,6%. Intel INTC.O grimpe alors que le fabricant de puces prévoit de racheter la participation de 49% d'Apollo Global Management APO.N dans l'usine irlandaise pour 14 milliards de dollars

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 5% ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 2,7%. Bien que Nike NKE.N glisse alors que le retard de la Chine et le poids des stocks pèsent sur les prévisions et les résultats Et Tesla TSLA.O dérape jeudi après une baisse des livraisons au 1er trimestre alors que l'expiration du crédit d'impôt pèse ** Le secteur de la santé .SPXHC gagne 2,4%. Eli Lilly LLY.N progresse après l'approbation par la FDA de sa pilule amaigrissante , Foundayo, et prépare sa prochaine bataille avec son rival Novo Nordisk NOVOb.CO . ** Les valeurs de consommation de base .SPLRCS sont en hausse de 0,7%. Cependant, le distributeur alimentaire Sysco SYY.N chute suite à la transaction de 29 milliards de dollars pour Jetro Restaurant Depot McCormick MKC.N chute après avoir conclu un accord de fusion avec Unilever ULVR.L pour créer un géant de l'alimentation de 65 milliards de dollars ** Energy .SPNY perd 5,3%. Le groupe recule alors que les prix du brut s'affaiblissent sur l'espoir que la guerre au Moyen-Orient se termine, puis remonte après que Trump ait déclaré que les attaques contre l'Iran se poursuivront

O/R ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels restent profondément pessimistes sur les actions, et SpaceX d'Elon Musk dépose une demande d'introduction en bourse , préparant le terrain pour une nouvelle cotation potentiellement la plus importante jamais enregistrée

** La performance du SPX depuis le début de l'année: