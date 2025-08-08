Heartflow, soutenu par Bain Capital, devrait faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 317 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 août - ** La société de technologie médicale Heartflow
HTFL.O , soutenue par Bain Capital, devrait commencer à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "HTFL" vendredi
** HTFL a vendu jeudi 16,7 millions d'actions à 19 dollars chacune sur , pour un produit brut de 316,7 millions de dollars, dans le cadre d'une introduction en bourse augmentée
** HTFL, basée à Mountain View en Californie, a augmenté son offre et a relevé la fourchette proposée plus tôt cette semaine, reflétant une forte demande
** HTFL est la troisième société de technologie médicale à être cotée à New York en moins d'un mois
** Fondée en 2007 sous le nom de Cardiovascular Simulation, Heartflow propose des produits basés sur l'IA qui aident les médecins à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiaques
** J.P. Morgan, Morgan Stanley et Piper Sandler ont été les principaux souscripteurs de l'offre
