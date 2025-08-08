 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Heartflow, soutenu par Bain Capital, devrait faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 317 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** La société de technologie médicale Heartflow

HTFL.O , soutenue par Bain Capital, devrait commencer à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "HTFL" vendredi

** HTFL a vendu jeudi 16,7 millions d'actions à 19 dollars chacune sur , pour un produit brut de 316,7 millions de dollars, dans le cadre d'une introduction en bourse augmentée

** HTFL, basée à Mountain View en Californie, a augmenté son offre et a relevé la fourchette proposée plus tôt cette semaine, reflétant une forte demande

** HTFL est la troisième société de technologie médicale à être cotée à New York en moins d'un mois

** Fondée en 2007 sous le nom de Cardiovascular Simulation, Heartflow propose des produits basés sur l'IA qui aident les médecins à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiaques

** J.P. Morgan, Morgan Stanley et Piper Sandler ont été les principaux souscripteurs de l'offre

