HealthTap rejoint la plateforme en ligne de Lilly pour offrir des services de gestion du diabète

La société de télésanté HealthTap a annoncé mercredi qu'elle rejoignait la plateforme numérique de soins de santé d'Eli Lilly LLY.N , LillyDirect, pour offrir des services virtuels de gestion du diabète.

Les patients diabétiques des États-Unis auront accès aux médecins de premier recours de HealthTap par l'intermédiaire de la plateforme.

La société a déclaré que ses cliniciens prennent en charge la gestion des médicaments, les examens de laboratoire et les soins préventifs adaptés à l'état de chaque patient, car le modèle de la société est axé sur le maintien d'une relation à long terme avec un médecin afin de fournir des soins holistiques.

POURQUOI C'EST IMPORTANT Les sociétés de télésanté, ainsi que les fabricants de médicaments amaigrissants Lilly et Novo Nordisk NOVOb.CO , les pharmacies et les entités apparentées, ont lancé plusieurs offres directes aux consommateurs afin d'exploiter la demande extraordinaire de médicaments GLP-1 utilisés pour traiter le diabète et l'obésité.

CONTEXTE En avril , un autre fournisseur de soins primaires, knownwell, a déclaré qu'il offrirait des services de santé et de gestion du poids par l'entremise de LillyDirect.

Lilly a également élargi sa plateforme LillyDirect pour y inclure des prestataires de télésanté qui diagnostiquent et soignent les patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

CITATION CLÉ "Lilly commercialise son site web en tant que destination pour les consommateurs et accroît sa base de trafic, ce qui nous permet de l'exploiter de manière très pertinente, car ils font essentiellement du marketing pour attirer les consommateurs à la recherche de soins primaires et nous sommes présentés comme une option pour eux", a déclaré Sean Mehra, cofondateur et directeur général de HealthTap, à l'agence de presse Reuters.