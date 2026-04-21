Healthcare Activos Yield verse dividende intérimaire de 4,6 millions EUR au titre de 2026

* Healthcare Activos Yield SOCIMI décide versement de dividende intérimaire en numéraire au titre résultats 2026, montant total 4,6 millions EUR. * Coupon brut fixé à 0,03 EUR par action. * Détachement (ex-date) prévu 29 avril 2026. * Date d’enregistrement (record date) fixée 30 avril 2026. * Paiement annoncé 4 mai 2026, dernier jour de négociation avec droit au dividende 28 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Healthcare Activos Yield SOCIMI SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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