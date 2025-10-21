Health Rounds : Les vaccins COVID à ARNm semblent améliorer l'efficacité des médicaments anticancéreux d'immunothérapie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

À l'heure où les vaccins, et en particulier ceux basés sur la technologie de l'ARNm, sont remis en question par les plus hauts responsables de la santé aux États-Unis, nous présentons une étude selon laquelle les injections de COVID semblent également contribuer à prolonger la survie des patients cancéreux traités par des immunothérapies. Nous présentons également un dispositif expérimental qui inverse la cause la plus fréquente de cécité liée à l'âge.

les vaccins COVID à base d'ARNm renforcent l'efficacité des médicaments anticancéreux

Selon des chercheurs, les patients atteints de cancer qui ont reçu des vaccins COVID à base d'ARNm dans les 100 jours suivant le début du traitement par des immunothérapies largement utilisées avaient deux fois plus de chances d'être encore en vie trois ans après le début du traitement.

Parmi les 180 patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé qui ont reçu un vaccin COVID à base d'ARNm de Moderna MRNA.O ou de Pfizer/BioNTech PFE.N

22UAy.DE , la survie médiane, c'est-à-dire le moment où la moitié des patients sont décédés, a été de 37,33 mois. Parmi les 704 patients atteints de cancer qui n'ont pas reçu d'injection d'ARNm COVID, la survie médiane était de 20,6 mois.

Parmi les patients atteints de mélanome métastatique - la forme la plus mortelle de cancer de la peau - la moitié des 167 patients n'ayant pas reçu de vaccin étaient décédés au bout de 26,67 mois. Sur les 43 patients atteints de mélanome ayant reçu un vaccin, plus de la moitié étaient encore en vie et la survie médiane n'a donc pas encore pu être calculée.

"L'aspect vraiment passionnant de notre travail est qu'il laisse entrevoir la possibilité que des vaccins largement disponibles et peu coûteux puissent améliorer considérablement l'efficacité de certaines immunothérapies", a déclaré dans un communiqué le Dr Adam Grippin du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas à Houston, coauteur de l'étude.

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a publiquement mis en doute la sécurité et l'efficacité des vaccins, y compris ceux qui utilisent la technologie de l'ARNm, contrairement aux preuves scientifiques.

Lors d'expériences antérieures en laboratoire, les chercheurs avaient observé que les vaccins à ARNm amélioraient l'efficacité des médicaments anticancéreux tels que le Keytruda de Merck ( MRK.N ), connus sous le nom d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, en partie en incitant les cellules cancéreuses à augmenter la production de la même protéine PD-L1 que les médicaments sont conçus pour reconnaître et bloquer.

En fait, les améliorations de la survie dans l'étude actuelle ont été les plus prononcées chez les patients dont les tumeurs n'étaient pas susceptibles de bien répondre à l'immunothérapie en raison d'une faible production de PD-L1. Ces patients ont vu leur taux de survie globale à trois ans multiplié par près de cinq après avoir reçu un vaccin COVID, ont indiqué les chercheurs lors du congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale à Berlin.

Les résultats sont restés cohérents même en tenant compte de facteurs indépendants, tels que le fabricant du vaccin, le nombre de doses et le moment où les patients ont reçu leur traitement au MD Anderson.

"Nous espérons que les vaccins ARNm pourraient non seulement améliorer les résultats pour les patients traités avec des immunothérapies", a déclaré Grippin, "mais aussi apporter les avantages de ces thérapies aux patients atteints de maladies résistantes aux traitements."

Un implant rétinien inverse la cécité commune liée à l'âge

Un dispositif expérimental implanté dans l'œil et connecté sans fil à des lunettes spéciales a permis d'inverser une cause fréquente de cécité chez la majorité des patients testés dans le cadre d'une petite étude, ont rapporté des chercheurs lors d'une réunion médicale.

Parmi 32 volontaires âgés qui étaient légalement aveugles en raison d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et qui ont reçu l'implant PRIMA System de Science Corp, 80 % ont été capables de lire des lettres, des chiffres et des mots peu après et lors d'un examen effectué un an plus tard.

L'amélioration moyenne était d'environ 25 lettres sur le tableau oculaire standard, ont déclaré les chercheurs lors de la réunion de l'Académie américaine d'ophtalmologie à Orlando, en Floride.

Le système d'implant comprend des lunettes spéciales et un processeur de poche doté d'une fonction de zoom et d'autres améliorations numériques qui ont permis de mettre au point même les petits caractères (polices de moins de 8 points), ont expliqué les chercheurs. Les détails de l'étude ont également été publiés dans The New England Journal of Medicine .

Dans le cas de la DMLA, des taches aveugles apparaissent au centre de la vision du patient, tandis que la vision périphérique reste intacte. Selon les chercheurs, l'implant PRIMA a permis de restaurer la vision centrale des patients tout en conservant leur vision périphérique naturelle.

"Le fait qu'ils voient simultanément la vision prothétique et la vision périphérique est important car ils peuvent fusionner et utiliser pleinement leur vision", a déclaré le Dr Daniel Palanker de l'université de Stanford, coauteur de l'étude, dans un communiqué.

Une caméra placée sur les lunettes capture une image et envoie les informations visuelles au processeur de poche. Les informations traitées sont ensuite renvoyées aux lunettes et projetées sur l'implant à l'aide d'une lumière proche de l'infrarouge. L'implant convertit la lumière infrarouge en impulsions électriques qui stimulent les quelques cellules rétiniennes fonctionnelles restantes du patient, qui transmettent ensuite le signal au nerf optique.

Dix-neuf patients ont connu des effets secondaires tels qu'une pression dans l'œil, des déchirures rétiniennes et du sang sous la rétine. La plupart étaient légers ou modérés et se sont résorbés en deux mois.

"Les avantages l'ont largement emporté sur les effets indésirables", a déclaré l'auteur principal, le Dr José-Alain Sahel, de la faculté de médecine de l'université de Pittsburgh. "C'est la première fois qu'un système permet à des patients ayant perdu leur vision centrale de lire à nouveau des mots et même des phrases, tout en préservant leur vision périphérique."

La DMLA touche près de 5 millions de personnes dans le monde et est responsable d'environ 20 % des cas de cécité légale en Amérique du Nord.

Science Corp a déposé une demande d'approbation du système d'implant auprès des autorités de réglementation en Europe et aux États-Unis.