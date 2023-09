Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HDF Energy: prise de participation dans Hynaval information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 18:13









(CercleFinance.com) - Hydrogène de France (HDF Energy) annonce prendre une participation significative aux côtés de CLYD, architecte naval, dans la nouvelle société Hynaval.



Les deux entreprises unissent leurs compétences en vue de concevoir des bateaux hydrogène et de convertir des bateaux existants à l'hydrogène (rétrofit).



Implanté dans l'enceinte du pôle naval du Grand Port Maritime de Bordeaux. HYNAVAL disposera d'un hangar et opérera un chantier naval spécialisé dans la conception, la fabrication et le rétrofit de bateaux propulsés à l'hydrogène, offrant ainsi une alternative dépourvue d'émissions de CO2.



Cette collaboration permettra de fusionner l'expertise en architecture navale de CLYD avec la maîtrise de HDF Energy dans le domaine de l'hydrogène.







