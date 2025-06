HDF: collaboration avec Vietnam Maritime Corporation information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - HDF Energy (Hydrogène de France) annonce la signature d'un protocole d'accord marquant sa collaboration avec Vietnam Maritime Corporation (VIMC), entreprise publique de référence dans le transport maritime et la logistique portuaire au Vietnam.



Ce partenariat stratégique vise à accélérer le déploiement d'hydrogène vert produit localement et des piles à combustible de HDF Energy au sein des activités de VIMC, afin de contribuer à la décarbonation du secteur maritime vietnamien.



HDF Energy et VIMC mèneront conjointement des études de faisabilité, des analyses techniques et des projets pilotes visant à démontrer la performance opérationnelle des navires propulsés à l'hydrogène dans des conditions réelles.





Valeurs associées HYDROGENE DE FRANCE 5,0600 EUR Euronext Paris -0,39%