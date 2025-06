Hays: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Hays lâche plus de 4% à Londres sous le poids d'une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 100 à 70 pence, sur le titre du groupe britannique de services en ressources humaines.



'Nous nous attendons maintenant à ce qu'une nouvelle détérioration du marché fasse chuter les résultats vers de nouveaux points bas et limite le potentiel de dividende', met en avant le broker dans le résumé de sa note de recherche.





Valeurs associées HAYS 63,200 GBX LSE -4,02%