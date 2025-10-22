 Aller au contenu principal
Hays lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 15:25

Hays avance de plus de 1% à Londres, après l'annonce par la société de services en ressources humaines, du lancement d'un programme de rachat d'actions pour un maximum de 2 000 000 actions ordinaires.

Les actions rachetées dans le cadre de ce programme seront détenues en trésorerie afin de s'assurer que le groupe britannique dispose d'un nombre suffisant d'actions propres pour satisfaire à ses plans d'actionnariat salarié.

Hays a conclu un accord avec la succursale londonienne d'UBS pour mener le programme d'achat d'actions en son nom pendant les périodes ouvertes. Il doit débuter le 23 octobre et s'achever au plus tard le 31 décembre 2025.

