Hays lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 15:25
Les actions rachetées dans le cadre de ce programme seront détenues en trésorerie afin de s'assurer que le groupe britannique dispose d'un nombre suffisant d'actions propres pour satisfaire à ses plans d'actionnariat salarié.
Hays a conclu un accord avec la succursale londonienne d'UBS pour mener le programme d'achat d'actions en son nom pendant les périodes ouvertes. Il doit débuter le 23 octobre et s'achever au plus tard le 31 décembre 2025.
Valeurs associées
|60,225 GBX
|LSE
|+2,25%
A lire aussi
-
Trente-sept personnes ont été arrêtées mercredi en Grèce soupçonnées d'être impliquées dans une fraude "massive et systématique" aux subventions agricoles de l'Union européenne, ainsi que "dans des activités de blanchiment d’argent", selon le Parquet européen. ... Lire la suite
-
Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), en plein essor, s'est vu accusé mercredi d'espionnage au profit de la Russie et d'autres Etats autoritaires, des adversaires politiques pointant du doigt des questions parlementaires "problématiques". ... Lire la suite
-
L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a estimé mercredi que la position dominante des écosystèmes d' Apple et Google sur les smartphones et tablettes justifiait de leur appliquer un cadre plus strict, qui pourrait les contraindre à ouvrir leurs plateformes. ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé mercredi en Suède une lettre d'intention pour l'achat de jusqu'à 150 avions de chasse Gripen, lors d'une tournée européenne visant à obtenir plus d'aide face à Moscou qui continue de bombarder le pays. Sur le plan ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer