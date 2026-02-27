 Aller au contenu principal
Hawaiian Electric Industries : hausse des bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de la compagnie d'électricité Hawaiian Electric Industries HE.N gagnent 2,6 % à 15,89 $ après la clôture

** La société affiche un bénéfice net de 39,62 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte nette de 68,25 millions de dollars un an plus tôt, grâce à une solide performance de son segment des services publics d'électricité

** Le chiffre d'affaires trimestriel du segment des services publics d'électricité s'élève à 802,91 millions de dollars, contre 796,17 millions de dollars un an plus tôt

** A la dernière clôture, HE était en hausse de 25,93 % depuis le début de l'année

