Havas remporte un contrat de communication auprès de la Commission européenne
Dans un communiqué, la société indique avoir été sélectionnée afin d'intervenir, sur des missions définies, dans l'accompagnement des actions de communication menées par les institutions européennes.
Havas - qui souligne avoir été le seul groupe de communication français retenu par Bruxelles - confirme que le gain de ce budget va lui permettre de consolider son positionnement en matière de communication stratégique à l'échelle européenne.
Pour ce faire, l'entreprise dit avoir imaginé un dispositif mobilisant à la fois l'ensemble de son réseau d'agences à travers l'Union européenne, ainsi que ses expertises internationales.
Coordonnée par les équipes d'Havas Paris, cette organisation doit permettre de conjuguer cohérence stratégique paneuropéenne, finesse des expertises locales et excellence opérationnelle, explique le groupe.
"La force de l'Europe réside dans sa diversité. La force de la communication européenne, elle, consiste à créer du lien, du sens et de la compréhension entre les institutions et les citoyens", a commenté Julien Carette, le président d'Havas Paris.
A la Bourse d'Amsterdam, où le titre est coté, Havas avançait de 0,6% vendredi matin, pour évoluer à des niveaux proches de ceux de son introduction en Bourse, datant de décembre 2024. Au cours actuel, sa capitalisation boursière s'établit à 1,75 milliard d'euros tout juste.
