Havas fait l'acquisition de l'agence britannique Bearded Kitten

(AOF) - Havas (+0,62% à 14.38 euros) annonce l'acquisition de l'agence britannique Bearded Kitten. "Cette opération consolide l'offre globale d'Havas Play, en donnant davantage de portée, de créativité et d'expertise en production dans le marketing expérientiel, un secteur dont la valeur mondiale est estimée à 128,3 milliards de dollars", précise un communiqué du groupe coté à la Bourse d'Amsterdam depuis le 16 décembre 2024, après sept ans d'absence sur les marchés financiers.

Fondé en 2007, Bearded Kitten collabore actuellement avec Netflix, Unilever, Intuit, L'Oréal, Twitch et Beavertown, ainsi qu'avec plusieurs clients existants d'Havas Media Network UK, dont Red Bull, Pokémon, Google et Disney.

Bearded Kitten sera rebaptisée " Bearded Kitten, Part of Havas Play " et continuera d'opérer depuis ses locaux actuels. Son fondateur, Barney Sutton, rejoindra l'équipe de direction d'Havas Play et sera rattaché à son CEO, Nick Wright.

