Haut-Karabakh : Sébastien Lecornu en Arménie, toute première visite d'un ministre des Armées français dans la région

Sébastien Lecornu à Paris, le 18 janvier 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La visite de Sébastien Lecornu en Arménie vise à renforcer les liens de bilatéraux de défense.

Une visite de deux jours. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu se rend dès ce jeudi 22 février en Arménie, alors que Paris redoute une nouvelle escalade militaire avec l'Azerbaïdjan, rival historique d'Erevan dans cette région troublée du Caucase.

Mercredi, le président Emmanuel Macron s'est inquiété d'un "risque d'escalade (...) réel" entre Bakou et Erevan, autrefois allié traditionnel de la Russie, après des échanges de tirs la semaine dernière à la frontière entre les deux pays. Le 13 février, l'Arménie a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir procédé à des tirs qui ont fait quatre morts et un blessé parmi les soldats arméniens. La veille, un tir arménien avait fait un blessé du côté azerbaïdjanais.

Après ces nouveaux incidents, Erevan a accusé Bakou de préparer une "guerre totale" après des décennies de tensions autour de l'enclave du Haut-Karabakh, reconquise par Bakou en septembre 2023 à l'issue d'une offensive éclair qui a contraint à l'exil quelque 100.000 Arméniens. Erevan craint que son voisin, plus riche, mieux armé et soutenu par la Turquie, tente désormais de relier par la force l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan à son territoire en empiétant sur le Sud arménien. Les deux pays ont toutefois convenu samedi en Allemagne de poursuivre leurs négociations sur leurs disputes territoriales.

"Une relation historique d'amitié" entre la France et l'Arménie

Dans ce contexte, la visite de Sébastien Lecornu en Arménie, la toute première d'un ministre des Armées français dans le pays montagneux du Caucase, vise à renforcer les liens de bilatéraux de défense. "L'Arménie est face à une pression continue y compris sur sa frontière, avec une forme de grignotage de son territoire. Elle est dans une logique de défense (...) et la coopération avec la France se place strictement dans cet objectif", a assuré le ministère.

La France, berceau de la communauté arménienne la plus importante d'Europe, et l'Arménie entretiennent "une relation historique d'amitié", a rappelé le cabinet de Sébastien Lecornu. "Mais la relation de défense n'était pas au niveau de l'intensité de la relation bilatérale". Le ministre, accompagné d'une délégation de parlementaires et de représentants de l'industrie de défense, doit arriver à Erevan jeudi soir. Vendredi, une conférence de presse avec son homologue arménien est prévue à Erevan suivie de la signature de plusieurs accords, avant un temps de recueillement au "Mémorial du génocide" arménien. Sébastien Lecornu rencontrera également pour la 4e fois depuis septembre 2022 le Premier ministre arménien.

Paris a tenté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit entre Erevan et Bakou

La France a ouvert une mission de défense à Erevan en janvier 2023. Les deux pays ont aussi signé à l'automne une lettre d'intention en matière de défense aérienne, incluant l'acquisition de trois radars Ground Master (GM200) de Thalès, permettant de détecter un aéronef ennemi à 250 km de distance, et de jumelles de vision nocturne, fabriquées par Safran et livrées ce jeudi. Les armées françaises doivent aussi organiser cette année trois stages de formation de combat en montagne avec les Arméniens, dont l'armée reste de culture soviétique, non compatible à ce jour avec des standards Otan ou européens.

Paris a tenté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit pour le contrôle du Haut-Karabakh mais son soutien appuyé à Erevan a provoqué des frictions avec Bakou. Le chef de l'Etat français a de nouveau clairement affiché ce soutien, affirmant mercredi que Paris se tenait aux côtés de l'Arménie "parce que c'est là qu'est le camp de la justice, de l'indépendance, de la liberté et du droit international". Les liens tissés de longue date par ce pays du Caucase avec la Russie se sont en revanche distendus depuis que l'Azerbaïdjan, son ennemi historique, s'est emparé de l'enclave arménienne du Karabakh. Erevan reproche au gouvernement russe de ne pas être intervenu pour arrêter l'offensive-éclair de l'Azerbaïdjan contre ce territoire disputé, contrôlé pendant des décennies par des séparatistes arméniens.