Hausse prudente en vue en Europe avant une salve d'indicateurs américains

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse portés par les espoirs d'un retour de la paix en Ukraine et par la perspective de plus en plus nette d'une baisse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion au mois de décembre (9 et 10). Ce mercredi, les investisseurs vont devoir digérer une nouvelle salve de statistiques américaines, conséquence de la levée du "shutdown". Les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice des prix PCE en octobre et les commandes de biens durables en septembre figurent à l'agenda du jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Compagnie des Alpes

La Société d’aménagement de La Plagne, filiale de Compagnie des Alpes, a été retenue par le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) pour l’exploitation de son domaine skiable. Cette Délégation de service public (DSP), d’une durée de 25 ans, porte sur l’aménagement et l’exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh. Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde.

Dassault Aviation

Dassault Aviation et Thales, à travers cortAIx, son accélérateur d’intelligence artificielle (IA), ont conclu un partenariat stratégique pour le développement d’une IA maîtrisée et supervisée pour l’aéronautique de défense. Ce partenariat a été signé le 18 novembre par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Patrice Caine, PDG de Thales. L’annonce en a été faite ce mardi à Paris, au Grand Palais, à l’occasion du Sommet international Adopt AI. Aucun détail financier sur ce partenariat n'a été divulgué.

Groupe SBM

Au premier semestre de l’exercice 2025-2026, le Groupe SBM a enregistré une croissance de 10%, à 542,5 millions d’euros, de son chiffre d’affaires. Cette amélioration a été soutenue par la forte activité estivale dans le Resort, qui a entraîné une progression de l’ensemble des secteurs d’activité du groupe. En parallèle, le résultat opérationnel s’est installé à 105,4 millions (+12,25%) et le bénéfice net a atteint 127 millions d’euros (+6,1%).

Safran

Safran a annoncé a signature d'un accord pour la création en Inde d'une coentreprise avec Bharat Electronics Limited (BEL). L'équipementier aéronautique français entend se développer dans le pays en matière d'aéronautique civile et militaire. "Safran va tripler son chiffre d'affaires d'ici 2030 pour dépasser les 3 milliards d'euros, dont la moitié sera générée par nos implantations indiennes, et multiplier par cinq ses approvisionnements dans le pays", a déclaré le directeur général Olivier Andriès dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, plusieurs statistiques sont attendues : à 14h30, la nouvelle estimation du PIB au troisième trimestre, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, les commandes de biens durables en septembre, les revenus et consommation des ménages en octobre, l'indice des prix PCE en octobre et la balance commerciale en septembre.

Les investisseurs retrouveront à 16h00 les ventes de logements neufs en octobre et à 16h30 l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole et l'"volution hebdomadaire des stocks de gaz.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,12% à 1,1585 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé sur une note haussière, soutenus par les espoirs d'un accord de paix imminent en Ukraine. La séance a été animée par une salve d'indicateurs américains qui alimentent les attentes de baisse de taux de Fed en décembre. Alphabet s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation grâce à ses puces conçues pour des applications d'intelligence artificielle. A Paris, Eutelsat a dévissé après le lancement d'une deuxième augmentation de capital. Le CAC 40 s'est adjugé 0,83% à 8025,80 points. L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,78% à 5571 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive sur fond d'une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre. Les statistiques publiées convergent dans ce sens.Les investisseurs s'attendent majoritairement à une baisse d'un quart de point lors de la prochaine réunion de la réserve fédérale (9 et 10 décembre). Côté valeurs, Nvidia et AMD ont trébuché à l'inverse d'Alphabet qui s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation, soit 400 milliards de dollars de moins que Nvidia. Le Dow Jones s'est adjugé 1,43% à 47112 points et le Nasdaq 0,67% à 23025 points.