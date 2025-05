Hausse prudente en Europe; Elis en vedette à Paris

(AOF) - Les marchés européens évoluent en territoire positif alors que Wall Street doit rouvrir après un week-end prolongé. En France, l'inflation est tombée en mai à son plus bas niveau depuis décembre 2020. Côté valeurs, Elis brille après avoir dévoilé des perspectives solides à moyen terme lors de sa journée investisseurs. Le secteur de la défense est recherché. Par ailleurs, interrogé ce matin sur BFMTV/RMC, le Premier ministre François Bayrou compte présenter un plan budgétaire avant le 14 juillet. Vers midi, le CAC 40 progresse de 0,35% à 7855,58 points et l'EuroStoxx 50 de 0,58% à 5427 points.

Les objectifs dévoilés par NN Group dans le cadre de son plan stratégique sont accueillis dans l'indifférence. A la Bourse d'Amsterdam, l'action de l'assureur néerlandais perd 0,26% à 53,48 euros. Il prévoit de générer 2,2 milliards d'euros de capital d'exploitation (OCG) d'ici 2028, contre 1,9 milliard d'euros en 2025. A cet horizon, le groupe néerlandais cible aussi une trésorerie disponible supérieure à 1,8 milliard d'euros, contre 1,6 milliard d'euros pour 2025.

A Paris, Elis gagne 1,62% à 23,88 euros après avoir dévoilé ses objectifs financiers à moyen terme dans le cadre de sa journée investisseurs à Londres. Le groupe de blanchisserie industrielle prévoit une amélioration moyenne de sa marge d'Ebitda d'environ 20 points de base par an et une croissance organique -hors acquisitions- de 4% en moyenne par an. Au total, le croissance du chiffre d'affaires devrait atteindre 5 à 6% par an, à taux de change constants.

Au plus haut historique, Exail Technologies (+6,54% à 71,70 euros), spécialiste dans les domaines des systèmes de drones maritimes et des systèmes de navigation, annonce son admission au marché OTCQX Best Market en tant que Foreign Ordinary Share, sous le symbole boursier " EXALF ", avec effet immédiat. "Exail est la première entreprise européenne active dans le secteur de la défense à rejoindre le marché OTCQX", précise un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation en France ont progressé de 0,7 % en mai 2025, après +0,8 % en avril, a indiqué l'Insee. Cette baisse de l’inflation s’explique par le ralentissement des prix des services, notamment dû à un ralentissement des prix des transports et à une baisse plus marquée de ceux des communications, ainsi que par l’accentuation de la baisse des prix de l’énergie. À l’inverse, les prix de l’alimentation accélèrent légèrement. Les prix des produits manufacturés et du tabac évoluent aux mêmes rythmes qu’en avril.

En mai 2025, après deux mois de baisse, l'indicateur du climat économique s'est amélioré à la fois dans l'UE (+0,6 point à 95,2) et dans la zone euro (+1 point à 94,8 en avril). Il était attendu à 94 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en avril seront communiquées à 14h30 avant l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en mars à 15h00 et la confiance des consommateurs du Conference Board en mai à 16h00.

A la mi-séance, l'euro