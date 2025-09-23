Hausse prudente attendue des indices européens avant les PMI et le discours de Powell

(AOF) - Les Bourses européennes devraient progresser prudemment à l'ouverture de la séance ce mardi, avant la publication ce matin des indices PMI manufacturier, des services et composite en France et en zone euro. Le CAC 40 devrait gagner 0,25%. Vers 18h30, les investisseurs seront attentifs au discours de Jerome Powell, le président de la Fed, après l’annonce mercredi dernier de la réduction des taux de 25 points de base. Il s'exprimera sur les perspectives économiques devant la Chambre de commerce et de l'Industrie à Providence, dans le Rhode Island.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Conformément au plan annoncé en début d’année et confirmé à l’occasion des résultats semestriels, Argan a mis sur le marché un portefeuille constitué de quatre actifs grande distribution devant générer 130 millions d'euros de cash net. Entre temps, la remontée des taux longs français (OAT) dans un contexte de dégradation des finances publiques, les débats autour de la refacturation de la taxe foncière aux locataires, ainsi que la chute du gouvernement Bayrou ont changé la donne. Compte-tenu de cet environnement défavorable, Argan a décidé de retirer du marché le portefeuille Carat.

Boa Concept

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Boa Concept s'établit en hausse de 22% à 10,9 millions d'euros. En dépit de cette belle dynamique, le groupe affiche une perte d'exploitation à 2,1 millions d'euros contre - 2,5 millions d'euros il y a un an à la même période, traduisant l'intensité des efforts d'investissements en R&D et dans la structuration de l'organisation. Sur ce semestre, la perte nette ressort à 1,5 million d'euros, contre une perte de 1,7 million d'euros en 2024. La structure financière reste très solide avec un ratio de dette sur fonds propres de 53%.

Drone Volt

Drone Volt, expert européen du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée, a de nouveau été choisi par Hydro-Québec (le plus important producteur d'électricité verte en Amérique du Nord) pour collaborer à un nouveau programme visant à développer un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération. Ce système sera conçu pour opérer en toute sécurité sur les lignes électriques de 120 à 735 kV (kilovolts), qui constituent l'épine dorsale de la plupart des réseaux de transport électrique dans le monde.

Guerbet

Guerbet a annoncé la nomination de Jérôme Estampes au poste de directeur général par intérim. Ce dernier est présent au sein du groupe depuis 2019 en qualité de directeur administratif et financier, informatique, développement des affaires et licences. Avec l’aide du comité exécutif, il pourra assurer une transition fluide et poursuivra la mise en œuvre des mesures de transformation et le déploiement de la stratégie commerciale du groupe. Le comité des nominations et des rémunérations a d’ores et déjà engagé le processus de recrutement du futur directeur général.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre seront publiés à 9h15, ceux en Allemagne à 9h30 suivis de ceux en zone euro à 10h.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre seront publiés à 15h45.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,45% à 1,1795 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont débuté cette semaine dans le rouge, pénalisés en particulier par les valeurs automobiles. Porsche a lancé un nouvel avertissement, ce qui a pesé sur sa maison-mère, Volkswagen, et le secteur. Les prochains jours seront animés par les indices des directeurs d'achat pour septembre et les interventions de banquiers centraux. L'indice CAC 40 a perdu 0,30%, à 7830,11 points, et l'EuroStoxx50 a cédé 0,25%, à 5444,91 points. La séance a été marquée par un nouveau plus haut historique pour l'once d'or à près de 3733 dollars.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert cette première séance de la semaine. Celle-ci sera chargée avec l’intervention de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine et la publication de l’indice des prix à la consommation des ménages vendredi, un indicateur particulièrement suivi par la Fed pour déterminer l’orientation de sa politique monétaire. le Nasdaq a établi un nouveau record en clôture, avançant de de 157,50 points, soit 0,70%, à 22 788,98 points. Le Dow Jones a gagné 0,14%, à 46 381 points et le S&P a progressé de 0,44% à 6693,75 points.