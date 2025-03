Hausse historique du chômage des chefs d'entreprise en 2024 (Altares)

(AOF) - 60 852 chefs d’entreprise ont perdu leur emploi en 2024, soit une hausse de 18% sur un an, selon l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs, réalisé par l’association GSC et la société Altares. Il s’agit d’un niveau record depuis la création de ce baromètre, en 2015. Le cabinet précise que les entrepreneurs des secteurs de la construction et des transports/logistique " subissent plus fortement les tensions conjoncturelles" et que les dirigeants de TPE-PME sont aussi "particulièrement exposés ".

" Un tiers des entrepreneurs en situation de perte d'emploi étaient par ailleurs à la tête d'une entreprise 'mature', âgée de plus de 10 ans ".

" Le début de l'année 2025 sera crucial pour beaucoup ", commente Hervé Kermarrec, président de l'association GSC. " Les mesures fiscales votées, l'instabilité politique et les tensions internationales plongent les chefs d'entreprise dans un climat de forte incertitude ".