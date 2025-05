Hausse en vue en Europe pour terminer la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note positive à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Donald Trump a annoncé un deal commercial entre Washington et Londres. Cet accord prévoit une baisse des droits de douane britanniques sur les produits américains, à 1,8% contre 5,1%, et une plus grande ouverture du marché britannique aux biens américains. La première réunion commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est prévue samedi à Genève. Aucune statistique d'importance ne figure à l'agenda du jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Neurones

Neurones (-3,38% à 47,20 euros) a enregistré hier le troisième plus fort repli du marché SRD. Le groupe de conseil en management et de services numériques a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre, ressortant en croissance organique de 3,9% à 214,1 millions d'euros. Côté perspectives, Neurones, compte tenu d'une visibilité limitée, prévoit de réaliser un chiffre d'affaires dans une fourchette de 840 à 850 millions d'euros et un résultat opérationnel compris entre 8,5% et 9%.

Phaxiam Therapeutics

Phaxiam Therapeutics (+5,45% à 0,38 euro) a caracolé hier en tête du marché SRD après deux séances dans le rouge. En début de semaine, la société biopharmaceutique a annoncé la poursuite de sa période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal des activités économiques de Lyon a fixé l'audience d'examen des offres au 21 mai. Cette prolongation de la période d'observation permettra aux potentiels repreneurs d'améliorer leur offre de reprise.

Renault

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, Renault Group a confié à un prestataire de services d’investissement (PSI) un mandat portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 1 500 000 actions Renault, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant le 9 mai et pouvant s’étendre jusqu’au 23 mai 2025.

Valneva

Le spécialiste des vaccins Valneva (-3,48% à 2,82 euros) a accusé hier la plus forte baisse du SBF 120. Ce repli est intervenu alors que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a suspendu l'utilisation du vaccin Ixchiq, destiné prévenir la maladie causée par le virus du chikungunya, pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Vers 8h20, l'euro gagne 0,12% à 1,1242 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note positive à l'exception du footsie britannique. Sur le front commercial, Donald Trump a affirmé que "l'accord avec le Royaume-Uni, complet et exhaustif, consolidera les relations bilatérales pour de nombreuses années". "De nombreux autres accords, en cours de négociation, suivront !", a-t-il ajouté. La Banque d'Angleterre a abaissé son principal taux directeur de 25 points de base, à 4,25%. Le CAC 40 a gagné 0,89% à 7694 points et l'EuroStoxx a progressé de 1,13% à 5289 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en hausse, soutenus par l'annonce du deal commercial conclu entre Washington et Londres. Cet accord prévoit une baisse des droits de douane britanniques sur les produits américains, à 1,8% contre 5,1%, et une plus grande ouverture du marché britannique aux biens américains. La première réunion commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est prévue samedi à Genève. Coté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé plus qu'attendu. Le Dow Jones a progressé de 0,62% à 41368 points et le Nasdaq a gagné 1,07% à 17928 points.