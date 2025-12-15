Hausse en vue en Europe ; la BCE en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse pour démarrer une semaine qui sera notamment marquée par plusieurs décisions de politique monétaire, dont celles de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Les investisseurs scruteront également avec intérêt deux indicateurs macroéconomiques clés en provenance des Etats-Unis : le rapport sur l'emploi de novembre, mardi, et l'inflation de novembre, jeudi. Sur le front des valeurs, Orange a annoncé la signature d'un accord engageant avec Lorca en vue d'acquérir l'intégralité de MasOrange,

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Forvia

Forvia a annoncé son intention d’exercer une option qui va permettre le remboursement anticipé de 200 millions d’euros de ses obligations de 700 millions d’euros à échéance 2028 à taux de 3,75%. La date de remboursement a été fixée au 24 décembre et la date d’enregistrement au 23 décembre.

HRS

HRS, acteur européen des stations de ravitaillement en hydrogène annonce la levée d'un montant brut d'environ 8,5 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 27 novembre au 9 décembre 2025. A l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) a porté sur plus de 3 millions d'actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 1,90 euro, soit un taux de souscription de 63,4%.

Orange

Orange annonce la signature d'un accord engageant avec Lorca en vue d'acquérir l'intégralité de MasOrange, premier opérateur sur le marché espagnol en nombre de clients. A travers cette accord, Orange acquerra les 50 % du capital détenu par son coactionnaire pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire. Cette annonce confirme l'accord non-engageant communiqué le 31 octobre 2025. La finalisation de cette transaction est attendue pendant le premier semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.

Spie

Spie a dévoilé le succès de son plan d’actionnariat salarié. La participation des collaborateurs a augmenté de manière significative avec près de 25 000 salariés originaires de 17 pays différents. Un an plus tôt, ils étaient 21 000 à y avoir participé. L’apport des collaborateurs dans le cadre de ce plan d’actionnariat salarié s’est élevé à 62 millions d’euros. La société a émis plus de 2,1 millions d'actions nouvelles et ses salariés ont bénéficié d’une décote de 20%.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en octobre en zone euro sera connue à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en décembre sera publié à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,03% à 1,1732 dollar.

Vendredi à Paris

Le grand rendez-vous de la semaine étant passé, la décision de la Fed mercredi soir d’abaisser son principal taux directeur, les marchés européens ont été plutôt calmes. S’ils ont salué, jeudi, la décision de la banque centrale américaine, ce vendredi était plutôt au relâchement jusqu’à des informations de Bloomberg selon lesquelles les datacenters d’Oracle destinés à OpenAI auraient un an de retard en raison d’une pénurie de main d’œuvre et de matériaux. Le CAC 40 a fini la journée sur un repli de 0,21%, à 8 068,62 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,47%, à 5 727,17 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note négative sur fond d'inquiétudes autour de l'IA. Broadcom a contrarié les investisseurs, malgré des résultats meilleurs qu'annoncé au quatrième trimestre de son exercice décalé. La veille, Oracle avait également été sanctionné après des résultats jugés décevants. Plusieurs indicateurs clés sont attendus ces prochains jours dont les nouveaux chiffres sur l'inflation et sur l'emploi. Le Dow Jones s'est replié de 0,51% à 48458 points et le Nasdaq de 1,69% à 23195 points.