Hausse en vue en Europe avant l'indice PCE

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en territoire positif. Selon le Wall Street Journal, l'UE envisage de réduire les tarifs douaniers sur une série de produits importés des Etats-Unis. Le président américain a menacé d'imposer des tarifs douaniers de 50% à l'UE en mai, avant d'accepter rapidement de les suspendre et de permettre la poursuite des discussions jusqu'au 9 juillet "Il y a une vraie volonté des Européens de conclure (...) Mais on ne veut pas conclure vite à tout prix», a déclaré Emmanuel Macron. Plusieurs statistiques seront à suivre dont l'indice PCE américain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Guillemot

Guillemot informe ses actionnaires que le conseil d'administration, réuni en séance le 5 juin 2025, a décidé de dissocier les fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général. Il a décidé le maintien de Claude Guillemot dans sa fonction de Président du Conseil d'administration et la nomination de Valentin Guillemot en qualité de directeur général à compter du 1er juillet 2025. Valentin Guillemot a rejoint le Groupe en 2022, il a progressivement pris en main les activités de la filiale canadienne Guillemot Inc. avant d'en assurer la vice-présidence en 2024.

Largo

Largo, expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le renforcement de ses ressources financières via la réalisation d’un financement global d’un montant de 3 millions d’euros dans un contexte d’accélération de son activité. Ce financement vise à doter la société de moyens financiers supplémentaires pour soutenir sa stratégie de croissance. Les fonds perçus permettront notamment de sécuriser les achats et assurer la livraison de produits reconditionnés à la suite de la conclusion de 2 nouveaux contrats stratégiques avec des distributeurs de premier plan.

Signaux Girod

Signaux Girod a dévoilé des résultats semestriels en repli, pénalisés par l'activité en France. Au premier semestre, clos fin mars, Le résultat consolidé net part du groupe est ressorti à l’équilibre, celui-ci était positif à hauteur de 0,7 million d'euros au 31 mars 2024. Le fabricant français de signalisation routière affiche une perte opérationnelle courante de 0,3 million d'euros contre un profit de 0,2 million, un an auparavant. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a augmenté de 0,3 % à 50,1 millions d'euros.

Valbiotis

Valbiotis a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 6,9 millions d’euros, sécurisée par des engagements à hauteur de 75 %. Le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires dédiera les fonds levés au financement de la mise en œuvre de sa stratégie commerciale et au développement de ses ventes de produits.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en juin et la consommation des ménages en mai sera connue à 8h45.

L'indice du sentiment économique en juin sera publié en zone euro à 11H00.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en mai et l'indice des prix PCE en mai seront publiés à 14h30 avant l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en juin à 16H00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,11% à 1,1687 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont finalement terminé sur une note contrastée. La trêve entre Israël et l'Iran semble avoir été reléguée au second plan côté investisseurs qui s’inquiètent de l'évolution des relations commerciales avant l'échéance décisive du 9 juillet. Sur le front des statistiques, l'économie américaine s'est contractée au premier trimestre à un rythme plus marqué qu'initialement prévu. Edenred a brillé au lendemain de la présentation de la réforme du titre-restaurant. Le CAC 40 s'est effrité de 0,01% à 7557,31 points, tandis que Francfort et Londres ont progressé.

Hier à Wall Street

Les marché américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note haussière. La trêve décrétée mardi matin entre Israël et l'Iran semble tenir. Côté statistiques, le PIB américain s'est contracté plus qu'attendu au premier trimestre. Au chapitre des valeurs, Micron a cédé du terrain malgré des prévisions trimestrielles revues à la hausse. Les investisseurs prendront notamment connaissance ce vendredi de l'indice PCE. Le Dow Jones a progressé de 0,94% à 43386 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,97% à 20167 points. Le S&P 500 s'est rapproché de son plus haut historique.