Hausse en vue des marchés européens : crise politique française et Moyen-Orient / Trump au menu

(AOF) - Les Bourses européennes devraient progresser ce jeudi à l'ouverture de la séance, toujours sur fond de crise politique aiguë en France. Le président Emmanuel Macron nommera d'ici vendredi soir un nouveau Premier ministre. Aux Etats-Unis, après les Minutes de la Fed, Donald Trump, sur son réseau social Truth, a annoncé qu’Israël et le Hamas avaient accepté les termes de la première phase du plan de paix pour Gaza, présenté le 29 septembre. " Israël va retirer ses troupes le long d’une ligne négociée, comme premiers pas en direction d’une paix forte, durable et éternelle ", a t-il déclaré.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de septembre 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 73 avions commerciaux à 41 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 507 appareils pour 79 clients. Le nombre de commandes brutes en septembre s'est élevé à 10, pour un total de 610 depuis le début de l'année 2025. Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Alstom

Le conseil d’administration d’Alstom annonce la nomination de Martin Sion au poste de directeur général, à compter du 1er avril 2026. Il succédera à Henri Poupart-Lafarge, qui a annoncé en mai dernier sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de directeur général, fonction qu’il occupe depuis février 2016. Martin Sion a été directeur des démarches de progrès de Snecma (aujourd’hui Safran Aircraft Engines), puis, en 2009, directeur du centre d’excellence industrielle " Habillage et équipements ". De 2010 à 2013, Martin Sion dirige la division moteurs spatiaux de la société.

Cegedim

Cegedim, via sa filiale espagnole Stacks, a été choisi pour la mise en place, le déploiement et l’assistance technique du nouveau dossier médical électronique des soins primaires aux Baléares. Ce marché public est attribué pour une durée de 36 mois et s’inscrit dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience espagnol, financé par l’Union européenne à travers les fonds NextGenerationEU. Le montant du contrat n’a pas été communiqué.

Sodexo

Le conseil d’administration de Sodexo a annoncé la nomination de Thierry Delaporte au poste de directeur général du groupe. Il prendra son poste le 10 novembre prochain. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de présidente du conseil d’administration sera dissociée de celle de directeur général. Sophie Bellon, directrice générale jusqu’au 10 novembre, exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil d’administration pour la durée de son mandat d’administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte.

Les chiffres macroéconomiques

Selon les minutes de la Fed, " la majorité des membres jugent désormais approprié de ramener les taux vers un niveau plus neutre, estimant que les risques pesant sur l'emploi se sont accrus. Pourtant, le coeur du débat reste inchangé : l'inflation demeure la principale préoccupation, et plusieurs responsables soulignent qu'elle reste orientée à la hausse. En toile de fond, la coupure de données due au shutdown complique l'analyse, privant la banque centrale d'indicateurs clés comme les chiffres de l'emploi ou de la consommation.Près de la moitié du comité anticipe deux baisses de taux supplémentaires d'ici fin 2025, alors que d'autres plaident pour davantage de prudence face à des conditions financières jugées encore restrictives ", note John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 17,2 milliards d'euros en août alors que le consensus tablait sur 15,1 milliards d'euros. Il était de 14,7 milliards d'euros en juillet.

En zone euro, les minutes de la dernière réunion de la BCE seront publiées à 12h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,73% à 1,1625 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont rebondi, le CAC 40 en tête, soulagés par une intervention de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre démissionnaire a rassuré en indiquant qu’une volonté de doter la France d’un budget avant la fin de l’année avait été ressentie lors de ses consultations, et que la perspective d’une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale s’éloignait. Dans ces conditions, le CAC 40 s’est adjugé 1,07 %, à 8 060,13 points. Le Dax a progressé de 0,98 %, à 24 623,59 points, et l’EuroStoxx 50 a repris 0,76 %, à 5 656,07 points, et ont battu de nouveaux plus hauts historiques.

Hier à Wall Street

Hormis le Dow Jones, les marchés américains ont clôturé dans le vert après les Minutes de la Fed. Le compte-rendu a révélé qu’une grande majorité des responsables voyaient la possibilité de réduire à nouveau les coûts d’emprunt cette année. " La majorité des membres jugent désormais approprié de ramener les taux vers un niveau plus neutre, estimant que les risques pesant sur l’emploi se sont accrus ", a commenté John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank. Le Dow Jones a fini stable à 46601 points et le Nasdaq a gagné de 1,12% à 23043 points.