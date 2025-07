Hausse en vue à Wall Street sous une pluie de résultats

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le vert sur fond de déluge de résultats d'entreprises et alors que la Fed livrera demain soir sa décision de politique monétaire. Les investisseurs continuent de décrypter l'accord commercial conclu dimanche soir entre Washington et Bruxelles, instaurant des droits de douane de 15% sur la plupart des produits en provenance de l'Union européenne. Boeing a réduit sa perte de moitié au deuxième trimestre. À quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent respectivement de 0,19% et 0,40%.

Hier à Wall Street

Les places américaines ont fini la séance proche de leur point d’équilibre. Les investisseurs ont continué d’analyser l’accord commercial conclu entre l’Union européenne et les États-Unis, tandis que les américains continuent de négocier avec la Chine. Les intervenants vont également devoir surveiller au cours des prochains jours les nombreuses publications d’entreprises, ainsi que la décision de la Fed sur sa politique monétaire programmée mercredi et d’autres données sur l’emploi et le PIB. Le Dow Jones a cédé 0,14%, à 44 837,56 points, alors que le Nasdaq a gagné 0,33%, à 21 178,58 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les États-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 85,99 milliards de dollars en juin. Il était attendu à 98,30 milliards de dollars, après 96,59 milliards de dollars en mai.

Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juillet et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juin seront publiés à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Boeing

Boeing a enregistré au deuxième trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 22,7 milliards de dollars en hausse de 35% par rapport au deuxième trimestre 2024. Il dépasse le consensus de 21,68 milliards. Le chiffre d'affaires de la division avions commerciaux sur cette période s'élève à 10,9 milliards de dollars contre 6 milliards un an avant et la marge d'exploitation est en repli de 5,1% contre 11,9% l'année dernière à la même période, reflétant principalement l'augmentation des livraisons : 150 contre 92 il y a un an.

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb et Bain Capital ont annoncé la création d'une nouvelle société biopharmaceutique indépendante dédiée au développement de nouvelles thérapies pour les maladies auto-immunes. NewCo, la nouvelle société est lancée avec cinq actifs immunologiques sous licence de BMS et un engagement de financement de 300 millions de dollars mené par Bain Capital. Dans le détail, NewCo disposera d'un portefeuille de produits comprenant trois médicaments en phase clinique et deux médicaments expérimentaux prêts pour la phase I.

Merck

Au deuxième trimestre, les résultats de Merck sont en baisse. Le bénéfice net non-GAAP, excluant certains éléments, a reculé de 8 %, à 5,366 milliards de dollars, et par action, il a diminué de 7 %, à 2,13 dollars. Ce dernier est supérieur à la prévision moyenne des analystes de 2,03 dollars. Parallèlement, le chiffre d'affaires trimestriel s'est affaissé de 2 %, à 15,806 milliards de dollars. L'activité du laboratoire a été affectée par le repli de 55 % des ventes du Gardasil, un vaccin contre le papillomavirus, notamment en Chine.

PayPal

Paypal a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, l'entreprise américaine de service de paiement en ligne a affiché un bénéfice net en progression de 12% à 1,26 milliard de dollars, soit 1,29 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,14 dollar, soit 10 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 5% à 8,3 milliards de dollars, légèrement sous les attentes : 7,09 milliards de dollars.

Procter&Gamble

Pour le trimestre clos le 30 juin, le bpa de Procter&Gamble atteint 1,48 dollar et dépasse les attentes (1,42 dollar) tout comme le chiffre d'affaires qui s'élève à 20,89 milliards de dollars en croissance de 2% contre 20,82 milliards de dollars attendus. Mais dans un contexte de prudence des consommateurs, la firme américaine prévoit une croissance du bénéfice net de base par action pour l'exercice 2026 comprise entre 6,83 et 7,09 dollars, contre des estimations de 6,99 dollars.

Sarepta

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont autorisé Sarepta Therapeutics à lever sa suspension volontaire des livraisons d'Elevidys pour les patients atteints de la maladie de Duchenne. Partant, la société va les reprendre prochainement. La semaine dernière, à la suggestion de la FDA, Sarepta Therapeutics avait décidé de suspendre les livraisons de ce traitement pour permettre à la Food & Drug Administration de finaliser l'examen des informations de sécurité disponibles.

Spotify

Spotify, dont l'action chute de 9% en avant-Bourse, anticipe un bénéfice opérationnel de 485 millions d'euros pour le trimestre en cours, ressortant inférieur aux attentes des analystes (562 millions d'euros). Le chiffre d'affaires du géant suédois du streaming s'affiche en hausse 10 % au deuxième trimestre pour atteindre 4,19 milliards d'euros là où le consensus ciblait 4,26 milliards d'euros. Le nombre d'abonnés premium a progressé de 12 % pour atteindre 276 millions contre une estimation de 273 millions.

UnitedHealth

UnitedHealth a dévoilé de nouveaux objectifs annuels après avoir suspendu ses prévisions il y a quelques mois. Le bénéfice ajusté par action attribuable aux actionnaires ordinaires est attendu à au moins 16 dollars, alors qu'il avait atteint 27,66 dollars en 2024. En parallèle de cette révision à la baisse, l'assureur santé a dévoilé ses résultats trimestriels. Sa marge nette a franchement diminué en passant de 4,3 %, à 3,1 %, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 12,84 %, à 111,6 milliards de dollars.

Union Pacific

La compagnie de chemins de fer américaine Union Pacific a annoncé l'acquisition de Norfolk Southern pour 85 milliards de dollars de valeur d'entreprise en numéraire et en actions. L'acquéreur propose 320 dollars par action, sur la base du cours de clôture de l'action Union Pacific au 16 juillet avant les premières rumeurs à propos de l'opération. Ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de bourse.

UPS

UPS a généré un chiffre d'affaires consolidé de 21,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2025 et il était attendu à 20,86 milliards. Il est en légère baisse par rapport à celui de l'année dernière à la même période : 21,8 milliards de dollars. Le groupe précise que les ventes de sa division "Supply Chain Solutions" ont diminué de 18,3%, principalement en raison de l'impact de la cession de Coyote au troisième trimestre 2024. Le bénéfice d'exploitation consolidé s'est élevé à 1,8 milliard de dollars contre 1,9 milliard de dollars un an avant.

VeriSign

Le spécialiste des services d'infrastructure sur Internet et l'enregistrement de noms de domaine, VeriSign a annoncé que des filiales de Berkshire Hathaway ont vendu 4,3 millions d'actions de la société au prix de 285 dollars par titre. L'offre est dimensionnée de manière à réduire la participation effective de la société d'investissement de Warren Buffett dans la société en dessous du seuil de 10 % qui déclenche des obligations réglementaires supplémentaires.