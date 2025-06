Hausse en vue à Wall Street après l'indice PCE

(AOF) - Les marchés américains sont attendus sur une note haussière grâce à des avancées sur le front de la guerre commerciale. L'indice PCE des dépenses de consommation a augmenté comme attendu de 2,3% sur un an après 2,2% en avril. Les investisseurs vont prendre connaissance de l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Trump a annoncé la conclusion officielle de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine à propos des exportations de terres rares. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent respectivement de 0,23% et de 0,28%.

Hier à Wall Street

Les marché américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note haussière. La trêve décrétée mardi matin entre Israël et l'Iran semble tenir. Côté statistiques, le PIB américain s'est contracté plus qu'attendu au premier trimestre. Au chapitre des valeurs, Micron a cédé du terrain malgré des prévisions trimestrielles revues à la hausse. Les investisseurs prendront notamment connaissance ce vendredi de l'indice PCE. Le Dow Jones a progressé de 0,94% à 43386 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,97% à 20167 points. Le S&P 500 s'est rapproché de son plus haut historique.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,3% en mai, en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,2% en avril. En version core, il a augmenté de 2,7% en rythme annuel, contre 2,6% attendu, après une hausse de 2,6% en mars. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les revenus des ménages américains ont reculé de 0,4% en mai contre une hausse de 0,3% attendue après +0,7% le mois précédent. Les dépenses ont baissé de 0,1% contre +0,1% attendu après +0,2% en avril.

Les investisseurs surveilleront à 16h30 la publication de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan du mois de juin.

Les valeurs à suivre

Blackstone

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a annoncé la finalisation de l'acquisition, auprès d'Atlantic Union Bankshares Corporation, holding d'Atlantic Union Bank, d'un portefeuille de prêts immobiliers commerciaux pour 2 milliards de dollars. Cette vente a été envisagée et annoncée dans le cadre de la fusion d'Atlantic Union avec Sandy Spring Bancorp, qui a été clôturée le 1er avril 2025.

Nike

Nike, dont le titre grimpe de 10% en avant-Bourse, a fait état de prévisions de baisse de chiffre d'affaires pour son premier trimestre plus optimiste qu'anticipé par le marché. La célèbre marque à la virgule a fait état d'un BPA de 14 cents au quatrième trimestre, là où le consensus ciblait 12 cents. Le chiffre d'affaires de 11,10 milliards de dollars ressort en repli de 12%, contre 10,72 milliards de dollars attendus.