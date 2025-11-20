Hausse du Nasdaq après le relèvement de la note de Morgan Stanley à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 novembre - ** Les actions du Nasdaq NDAQ.O sont en hausse de 1,7 % à 87,48 $ avant l'ouverture du marché après que le courtier Morgan Stanley a relevé la note de l'opérateur boursier de "pondération égale" à "surpondérer" en raison des vents porteurs cycliques et séculaires.
** La société de courtage prévoit une accélération de la croissance du chiffre d'affaires dans le secteur des solutions à mesure que les marchés de capitaux se redressent, les conditions macroéconomiques devant rester favorables jusqu'en 2026
** Elle anticipe une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 9 % et une croissance du BPA de 14 % jusqu'en 2027, ce qui peut soutenir un redressement de l'évaluation
** La justification de la prime d'évaluation repose sur une solide exécution de la gestion, des moteurs de croissance séculaires et des synergies provenant d'acquisitions sur des marchés finaux à croissance rapide, selon MS
** Sur 19 analystes, 15 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 4 la considèrent comme un "maintien" - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la clôture de la séance précédente, les actions ont augmenté de 11,3 % depuis le début de l'année
