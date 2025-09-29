Hausse du CAC 40 et des indices européens face à la menace de shutdown aux États-Unis

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, face à la menace d'un shutdown aux États-Unis (risque de fermeture de services administratifs) en l'absence d'un accord budgétaire. Un shutdown débuterait mercredi, date à laquelle les nouveaux droits de douane américains sur les poids-lourds, les produits pharmaceutiques entreront en vigueur. Côté valeurs, Equasens a fini bon dernier du marché SRD après la présentation de ses résultats semestriels marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Le CAC 40 a gagné a 0,13% à 7880 points. L'Eurostoxx progresse de 0,32% à 5517 points.

En Europe, Lufthansa (+0,14%, à 7,76 euros), a, dans le cadre d'une journée investisseurs, réaffirmé son objectif d'adapter sa structure organisationnelle et opérationnelle. L'objectif est de créer une valeur durable pour les clients, les actionnaires, et les collaborateurs. Concernant ces derniers, le groupe de transport aérien a annoncé 4 000 suppressions d'emplois dans le monde d'ici à l'année 2030. La majorité des postes concernés est basée en Allemagne, et l'accent sera mis sur les fonctions administratives plutôt que sur les fonctions opérationnelles. A Paris,

Lanterne rouge du marché SRD, Equasens (-8,54%, à 40,70 euros) a trébuché lourdement en Bourse, après la présentation de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires est ainsi passé de 19,3 à 18,2 %. Parallèlement, l'Ebitda courant du spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé s'est amélioré de 5,5 %, à 29,8 millions d'euros, alors que le résultat net part du groupe a connu une très légère progression de 0,4 %, à 17,3 millions d'euros.

Stellantis N.V. (+1,25% à 8 euros) a annoncé la nomination de Joao Laranjo au poste de Chief Financial Officer et membre de l'équipe de direction de Stellantis, avec effet immédiat. Joao Laranjo succède à Doug Ostermann, qui a démissionné de l'entreprise pour des raisons personnelles. Il assumera toutes les responsabilités précédemment exercées par Doug Ostermann.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice du climat des affaires en zone euro s'établit à -0,76 en septembre contre -0,72 en août.

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -14,9 en septembre, comme attendu. Il était ressorti à -14,9 en août.

Au mois d'août, les promesses de ventes de logements ont bondi de 4 % aux États-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,2 %. Au mois de juillet, elles avaient reculé de 0,3 %.

Vers 17h40, l'euro progresse de 0,21% à 1,1729 dollar.