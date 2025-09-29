 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 884,50
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hausse du CAC 40 et des indices européens face à la menace de shutdown aux États-Unis
information fournie par AOF 29/09/2025 à 17:56

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, face à la menace d'un shutdown aux États-Unis (risque de fermeture de services administratifs) en l'absence d'un accord budgétaire. Un shutdown débuterait mercredi, date à laquelle les nouveaux droits de douane américains sur les poids-lourds, les produits pharmaceutiques entreront en vigueur. Côté valeurs, Equasens a fini bon dernier du marché SRD après la présentation de ses résultats semestriels marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Le CAC 40 a gagné a 0,13% à 7880 points. L'Eurostoxx progresse de 0,32% à 5517 points.

En Europe, Lufthansa (+0,14%, à 7,76 euros), a, dans le cadre d'une journée investisseurs, réaffirmé son objectif d'adapter sa structure organisationnelle et opérationnelle. L'objectif est de créer une valeur durable pour les clients, les actionnaires, et les collaborateurs. Concernant ces derniers, le groupe de transport aérien a annoncé 4 000 suppressions d'emplois dans le monde d'ici à l'année 2030. La majorité des postes concernés est basée en Allemagne, et l'accent sera mis sur les fonctions administratives plutôt que sur les fonctions opérationnelles. A Paris,

Lanterne rouge du marché SRD, Equasens (-8,54%, à 40,70 euros) a trébuché lourdement en Bourse, après la présentation de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires est ainsi passé de 19,3 à 18,2 %. Parallèlement, l'Ebitda courant du spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé s'est amélioré de 5,5 %, à 29,8 millions d'euros, alors que le résultat net part du groupe a connu une très légère progression de 0,4 %, à 17,3 millions d'euros.

Stellantis N.V. (+1,25% à 8 euros) a annoncé la nomination de Joao Laranjo au poste de Chief Financial Officer et membre de l'équipe de direction de Stellantis, avec effet immédiat. Joao Laranjo succède à Doug Ostermann, qui a démissionné de l'entreprise pour des raisons personnelles. Il assumera toutes les responsabilités précédemment exercées par Doug Ostermann.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice du climat des affaires en zone euro s'établit à -0,76 en septembre contre -0,72 en août.

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -14,9 en septembre, comme attendu. Il était ressorti à -14,9 en août.

Au mois d'août, les promesses de ventes de logements ont bondi de 4 % aux États-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,2 %. Au mois de juillet, elles avaient reculé de 0,3 %.

Vers 17h40, l'euro progresse de 0,21% à 1,1729 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la maison de couture Fendi est visible à l'extérieur d'une boutique à Milan
    LVMH: Silvia Venturini Fendi quitte la direction artistique de Fendi
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:33 

    Silvia Venturini Fendi va quitter la direction artistique de la maison de luxe italienne Fendi pour en devenir présidente d'honneur, a annoncé lundi LVMH, propriétaire de la marque. "Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement", a ... Lire la suite

  • Vue de l'aéroport international de Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas
    Schiphol envisage de geler les redevances aéroportuaires en 2026
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:30 

    L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a annoncé lundi qu'il envisageait d'abandonner son projet visant à augmenter de 5% en 2026 les redevances aéroportuaires qu'il perçoit après des discussions avec les compagnies aériennes. Schiphol, l’un des aéroports les plus fréquentés ... Lire la suite

  • Le cours de l'indice boursier français CAC 40 à la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en légère hausse, possible "shutdown" américain à l'horizon
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:26 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, aidées par les paris d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), même si les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique ont les yeux rivés sur le risque de "shutdown" ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Semaine décisive à Matignon, Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 18:13 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure promise par le PS "si rien ne change" lors d'un rendez-vous de la dernière chance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank