Hausse des résultats de Carvana au troisième trimestre grâce à la demande de véhicules d'occasion

Le distributeur de véhicules d'occasion Carvana CVNA.O a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une forte demande de véhicules d'occasion.

La demande de véhicules d'occasion est restée forte car les consommateurs se tournent vers des véhicules plus anciens pour éviter les prix élevés des véhicules neufs dus aux droits de douane.

"Nous pensons que les droits de douane ont en fait renforcé le marché des véhicules d'occasion", a déclaré Jonathan Smoke, économiste en chef de Cox Automotive, dans un rapport publié à l'adresse .

Les actions de Carvana ont presque quadruplé en 2024 après que ses bénéfices trimestriels se sont améliorés au fil des ans grâce à des mesures de réduction des coûts, y compris le ralentissement des achats de voitures et la suspension de certaines embauches, alors qu'elle naviguait sur un marché des véhicules d'occasion en dents de scie.

L'action a augmenté d'environ 78 % depuis le début de l'année.

Son chiffre d'affaires global au troisième trimestre a augmenté de 54,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,65 milliards de dollars. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à ce que la société déclare un revenu trimestriel d'environ 5,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre est passé à 263 millions de dollars, contre 148 millions de dollars un an plus tôt.