Hausse des prix des produits laitiers et baisse des volumes lors de la vente aux enchères organisée par GDT Events

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec détails)

Les prix internationaux du lait ont augmenté tandis que les volumes ont baissé lors de la première vente aux enchères du mois de Global Dairy Trade organisée par GDT Events mardi.

L'indice des prix GDT a augmenté de 6,7 %, avec un prix de vente moyen de 3 830 $ la tonne métrique.

L'indice avait augmenté de 1,5 % lors de la vente précédente, selon GDT Events.

Un total de 24 034 tonnes a été vendu lors de la dernière vente aux enchères, soit une baisse de 13,6 % par rapport à la vente précédente, a indiqué la plateforme de vente aux enchères sur son site web.

Les ventes aux enchères ont lieu deux fois par mois, la prochaine étant prévue pour le 17 février.

GDT Events appartient en partie au groupe coopératif néo-zélandais Fonterra Co-operative Group Ltd FCG.NZ , mais fonctionne indépendamment du géant laitier.

La coopérative laitière néo-zélandaise, qui appartient à environ 10 500 agriculteurs, contrôle près d'un tiers du commerce mondial des produits laitiers.

Les résultats de la vente aux enchères peuvent affecter le dollar néo-zélandais NZD= , car le secteur laitier génère plus de 7 % du produit intérieur brut du pays.

La société CRA International Inc CRAI.O , cotée en bourse aux États-Unis, est le gestionnaire de la vente aux enchères bimensuelle de Global Dairy Trade.