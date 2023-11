Hausse des marchés: un phénomène "multifactoriel" (BNPP AM)

(AOF) - "Les difficultés traversées par les actions et les obligations en octobre paraissent oubliées et novembre a commencé en fanfare" constate Natalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset management. Se posant la question du "mécanisme à l’œuvre derrière cette brusque remontée", elle estime qu’il s’agit "probablement d’un phénomène multifactoriel" et qu’il n’est "sans doute pas tout à fait stabilisé".

"Les anticipations sur la politique monétaire de la Fed semblent à nouveau expliquer l'évolution des taux et alimenter la hausse des actions" estime l'économiste. "Un tel rebond technique était envisageable après trois mois consécutifs de recul des actions mondiales qui avaient abouti à des configurations extrêmes sur bon nombre d'indicateurs" : marchés survendus, positionnement des investisseurs .

"La détente des taux ne nous surprend pas" affirme-t-elle, évoquant la décrue de l'inflation qui "devient de plus en plus visible", également sur les indices hors alimentaire et énergie. L'économie américaine "devrait commencer à ralentir de façon plus visible", " es éléments à l'origine de son étonnante résistance disparaissant" comme l'épargne excédentaire des consommateurs, qui diminue avec "un effet inévitable sur la demande, tant pour les biens et services que pour le logement".