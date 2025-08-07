Hausse des marchés européens avant la BoE, Trump n'en finit plus avec les taxes

(AOF) - Hormis le FTSE 100, les indices européens évoluent en territoire positif, en attendant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE). Elle devrait abaisser son taux directeur d'un quart de point de pourcentage à 4%. Avec l'entrée en vigueur des taxes américaines ce jeudi, Donald Trump en a dévoilé une autre autour de 100% sur les puces et semi-conducteurs. Suite à cette annonce, le titre de STMicroelectronics recule légèrement au sein de l'indice CAC 40. Vers 12h, l'indice phare parisien gagne 1,20% à 7726 points. L'Eurostoxx 50 avance de 1,54% à 5344 points.

En Europe , WPP (-2,56% à 391,80 pence) trébuche à la Bourse de Londres après la présentation de résultats en repli. Sans surprise, le premier semestre a été difficile. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe publicitaire britannique a généré un chiffre d'affaires de 6,663 milliards de livres sterling (environ 7,63 milliards d'euros), en baisse de 7,8% ou de 2,4% à périmètre constant. Le bénéfice d'exploitation s'est quant à lui affaissé de 47,8%, pour atteindre 221 millions de livres sterling, tandis que la marge opérationnelle a reculé de 2,6 points pour s'installer à 3,3%.

A Paris, STMicroelectronics (-0,19% à 21,26 euros) signe une des plus fortes baisses au sein de l'indice CAC 40. Le titre se replie ce jeudi au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une taxe de 100% appliqué au secteur des puces et semi-conducteurs. Même effet pour le groupe allemand Infineon qui cède 1,75% à Francfort. Le président américain n'a pas encore dévoilé la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe. Pour le fabricant franco-italien de puces électroniques, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle après sa performance décevante au second trimestre.

Selon Bloomberg, Accor (+3,91% à 44,38 euros) chercherait à introduire, à la Bourse de New York, sa filiale Ennismore qui dispose d'un réseau d'hôtels " lifestyle ". Toujours selon l'agence qui cite des sources proches du dossier, la valorisation de cette entité pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars. En juin 2022, Accor a cédé 10,8% du capital d'Ennismore à un consortium qatari pour un montant de 185 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Au deuxième trimestre 2025, le solde commercial FAB/FAB de la France se détériore de 2,8 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 2025 et atteint -22,9 milliards d'euros. Le solde des matériels de transport habituellement excédentaire est à l'équilibre ce trimestre après un net repli. Le solde agricole s'améliore mais demeure déficitaire pour le quatrième trimestre consécutif. La nette détérioration du solde avec l'Asie, l'Union européenne, l'Amérique et l'Afrique n'est pas compensée par l'amélioration du solde avec le Proche et Moyen-Orient.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera rendue à 13h.

Aux États-Unis, les données sur le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Les données sur les stocks de gaz aux États-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,11% à 1,1671 dollar.