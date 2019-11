Hausse des marchés : comment réagissent les gérants de fonds ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Le mois d'octobre a été riche en bonnes surprises...

Nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, accord trouvé entre les négociateurs britanniques et européens, reprise du dialogue entre la Chine et les États-Unis... Et (peut-être l'essentiel) les indicateurs avancés de l'économie, qui chutaient depuis près d'un an, ont enfin cessé de se dégrader.

Il n'en fallait pas moins pour que les marchés repartent à la hausse. Dans ce contexte le plafond de verre sur les actions est brisé et les records s'enchaînent aux US et en Europe où l'on revient sur les plus hauts de 2007.

Sur le mois d'octobre, l'indice japonais est en tête des principaux indices mondiaux : le Nikkei 225 progresse de +5% sur le mois. Il est suivi, dans l'ordre, par les marchés émergents (MSCI Emerging Markets : +4,05%), l'indice allemand (DAX 30 : +3,88%), le S&P500 (+2,35%) et le CAC40 (+1,55%).

Au global, le style value (valeurs décotées) surperforme légèrement les valeurs de croissance (valeurs dont la croissance des bénéfices est supérieure au marché). Dans le détail, certaines valeurs de croissance ont en revanche particulièrement souffert. C'est notamment le cas dans la « croissance défensive » comme la consommation de base (Danone, Nestlé...) où le secteur perd (-3,5%).

Les rendements du marché obligataire ont été sensibles aux mêmes événements que le marché actions. Côté taux, le rendement de l'obligation souveraine américaine à 10 ans a augmenté de +0,10% sur le mois d'octobre pour finir proche de +1,80%. Tout comme le taux à 10 ans français et allemand qui ont progressé de +0,21% chacun.

Comment se sont comportés les gérants flexibles dans cet environnement ?

Beaucoup de gestion sont restées stables et n'ont modifié qu'à la marge leur taux d'exposition au marché actions. C'est le cas des fonds BDL Rempart Europe (BDL CM), Sextant Grand Large (Amiral Gestion), Sycomore Partners ou encore Sycomore Allocation Patrimoine (Sycomore AM).

D'autres se sont renforcées, comme Fidelity Patrimoine (Fidelity International) qui voit sa part actions européennes passer de 11% à 15%. A noter que le fonds n'a pas d'exposition en actions américaines vu l'écart de valorisation historique.

On a pu également constater une hausse de l'exposition sur le fonds Alken Absolute Return (Alken AM). Celle-ci passe de 33% à 40%, pour une moyenne historique à 43,59%, en raison notamment de la baisse significative du book short sur indice.

Légère augmentation sur Carmignac Patrimoine (Carmignac Gestion) dont l'exposition actions passe de 41% à 44%. Le portefeuille reste exposé aux valeurs de croissance même si le gérant est de plus en plus attentif à la valorisation de ces titres. DNCA Evolutif (DNCA Finance) voit également son exposition augmenter, passant de 59% à 70%. Au niveau du style, l'idée est de continuer l'arbitrage vers la value au gré des opportunités. Dans la même stratégie, le fonds Eleva Absolute Return Europe a augmenté son exposition de 50% à 58% via une augmentation du style value.

Le mouvement le plus significatif a été fait par Dorval Convictions (Dorval AM) qui voit son taux d'exposition aux actions bondir de 40% à 60%, notamment via un investissement en valeurs de rendement et en bancaires européennes.

A l'inverse, certains fonds sont restés plus prudents. Le taux d'exposition actions baisse ainsi de 27% à 20% sur Haas Epargne Patrimoine (Haas Gestion). Le gérant constate que les marchés ont pris beaucoup d'avance et sont très complaisants. Pour les mêmes raisons, l'exposition passe de 62% à 50% dans le fonds Haas Epargne Réactif. Réduction d'exposition également sur JPM Global Macro Opportunities (JP Morgan AM). Le delta actions n'est désormais plus que de 10% dans le fonds.