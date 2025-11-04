Hausse des bénéfices de Harley-Davidson au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Harley-Davidson HOG.N a annoncé mardi un bénéfice en hausse pour le troisième trimestre, grâce à des mesures de réduction des coûts et aux fortes marges dégagées par ses modèles de tourisme customisés.

Son bénéfice trimestriel a atteint 377 millions de dollars, soit 3,10 dollars par action, contre 119 millions de dollars, soit 91 cents par action, un an plus tôt.