Hausse des actions de Janus Henderson ; Victory Capital renouvelle son offre publique d'achat sur l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du gestionnaire de fonds Janus Henderson JHG.N sont en hausse de 6,1 % à 53,25 $ avant le marché

** Victory Capital VCTR.O envoie une autre lettre avec une proposition d'acquisition à Co, avec une offre évaluée à 57,04 $/shr - 30 $/shr en espèces et le reste en actions VCTR

** L'offre représente une prime d'environ 16 % par rapport à l'offre de Trian Fund Management et General Catalyst, actuellement envisagée, qui évalue JHG à 49 $/shr

** L'offre représente également une prime de 13,7 % par rapport à la dernière clôture de JHG

** Deux analystes estiment que l'action est "achetée" et quatre qu'elle est "conservée", le prix médian étant de 49 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action JHG a progressé de 5,4 % depuis le début de l'année, après un gain de 11,8 % en 2025