Hausse des actions d'Air Lease après l'accord de rachat de 7,4 milliards de dollars

2 septembre - ** Les actions d'Air Lease AL.N ont augmenté de 6 % à environ 64 $ dans les échanges avant bourse après avoir accepté d'être acquises pour 7,4 milliards de dollars en espèces

** La société déclare être acquise par une nouvelle société de portefeuille , soutenue par Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, et des fonds d'investissement gérés par Apollo et Brookfield

** Les actionnaires d'AL recevront 65 dollars en espèces, ce qui représente une valeur totale d'environ 7,4 milliards de dollars

** La contrepartie en espèces de 65,00 dollars par action représente une prime de 7 % par rapport au cours de clôture record de l'action d'Air Lease le 28 août 2025

** AL indique que la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026