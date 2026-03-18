 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse de prix à tous les étages chez BASF
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:55

BASF recule à la Bourse de Francfort (-1,24%, à 48,25 euros). Le chimiste allemand a dévoilé des hausses de prix.

La division Home Care, I&I et Industrial Formulators Europe va significativement augmenter, jusqu'à 30%, voire davantage, le prix de tous ses produits sur le Vieux Continent, avec effet immédiat ou selon les conditions de contrats en vigueur.

Le groupe justifie cette décision par la forte volatilité des prix et de la disponibilité des matières premières clés, la hausse des coûts logistiques domestiques et intercontinentaux, ainsi que l'envolée des coûts de l'emballage et de l'énergie.

BASF a également décidé de relever de 250 euros le prix de la tonne d'acide formique, qui est utilisé pour l'acidification et la stabilisation microbienne des aliments pour animaux, de l'ensilage et de l'eau de boisson. Il permet de contrôler les micro-organismes indésirables et d'améliorer l'hygiène des aliments.

Enfin, le prix de la tonne de néopentylglycol va être revu à la hausse de 350 euros. Ce produit est un intermédiaire de haute qualité utilisé pour la production de résines polyester pour les revêtements, de résines polyester insaturées, de lubrifiants et de plastifiants.

Valeurs associées

BASF
48,270 EUR XETRA -1,21%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank