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Hausse de 1,6% des loyers de Patrimoine & Commerce au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 11:05

Les loyers bruts totaux du portefeuille immobilier de Patrimoine & Commerce s'établissent à 14,6 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2026, en hausse de 1,6%par rapport au 1er trimestre 2025.

Cette augmentation des loyers s'explique par une augmentation à périmètre constant de 0,1%, portée essentiellement par l'indexation contractuelle des baux, diminuée par quelques mouvements temporaires de locataires et l'effet année pleine des acquisitions et cessions réalisées.

Au cours du 1er trimestre 2026, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d'actifs non stratégiques avec la cession d'un actif à Hénin-Beaumont (62), pour un montant de 3,2 MEUR.

Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : " La performance repose sur une gestion proactive du portefeuille, combinant stabilité de l'activité courante et contribution positive des acquisitions, tout en poursuivant une politique d'arbitrages ciblés d'actifs non stratégiques ".

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