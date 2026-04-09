Hausse de 1,6% des loyers de Patrimoine & Commerce au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 11:05
Cette augmentation des loyers s'explique par une augmentation à périmètre constant de 0,1%, portée essentiellement par l'indexation contractuelle des baux, diminuée par quelques mouvements temporaires de locataires et l'effet année pleine des acquisitions et cessions réalisées.
Au cours du 1er trimestre 2026, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d'actifs non stratégiques avec la cession d'un actif à Hénin-Beaumont (62), pour un montant de 3,2 MEUR.
Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : " La performance repose sur une gestion proactive du portefeuille, combinant stabilité de l'activité courante et contribution positive des acquisitions, tout en poursuivant une politique d'arbitrages ciblés d'actifs non stratégiques ".
Valeurs associées
|24,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,26% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
-
Menacé par le changement climatique qui frappe l'Antarctique, le manchot empereur fait désormais partie des espèces "en danger", selon la nouvelle liste de référence établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La population de l'oiseau ... Lire la suite
-
Arrêts maladie : les employeurs pourront prévenir plus facilement les autorités en cas de doute sur un salarié
Les arrêts maladie coûtent 18 milliards d'euros à la Sécu, "et ça augmente d'un milliard d'euros par an". Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a annoncé jeudi 9 avril le lancement d'un "bouton d'alerte" pour les entreprises qui ont des ... Lire la suite
-
Mercedes-Benz a fait état jeudi d'une nouvelle baisse des ventes de son activité principale de ventes de voitures particulières au premier trimestre, le constructeur automobile allemand ayant perdu du terrain sur un marché chinois difficile alors qu’il procède ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer