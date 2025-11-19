Hausse d'Exact Sciences après l'annonce qu'Abbott envisage de racheter l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions d'Exact Sciences Corp EXAS.O , fabricant de tests de dépistage du cancer, augmentent de 22,6 % à 85,43 dollars dans les échanges de l'après-midi ** Abbott Laboratories ABT.N est proche d'un rachat potentiel d'Exact Sciences, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** Les actions d'Abbott ont baissé de 2,7 % à 126,47 $

** La transaction pourrait être annoncée dans les prochains jours et les délibérations sont en cours, ce qui pourrait encore être retardé ou échouer, a ajouté le rapport

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 53,4 % depuis le début de l'année