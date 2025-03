AOF - EN SAVOIR PLUS

S'agissant de ses perspectives, Haulotte " n'est pas en mesure de s'engager sur un niveau de ventes et de marge opérationnelle courante pour l'année 2025 " en raison du manque de " visibilité dans l'ensemble des marchés ". Il le fera, dès que les conditions le permettront. En attendant, Haulotte poursuivra " ses efforts d'optimisation de son niveau de stocks et la maîtrise de ses dépenses opérationnelles ".

La dette nette du groupe affiche une baisse de 40 millions d'euros sur la période à 200 millions d'euros, " sous l'effet de la nette amélioration de ses flux de trésorerie disponibles, reflet de la progression de la marge brute d'autofinancement et de la baisse de son besoin en fonds de roulement ".

Cette amélioration " s'explique principalement par la répercussion de la hausse des prix de revient sur les prix de vente et par l'amélioration des prix des composants ", a précisé Haulotte.

(AOF) - Haulotte a dévoilé un résultat net de 12 millions d'euros au titre de 2024 contre une perte de 1 millions d’euros en 2023. Le résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change est passé en un an de 31 millions d'euros à 43 millions d'euros. La marge opérationnelle courante s'est améliorée à 6,7 % du chiffre d'affaires, soit une hausse de 2,7 points par rapport à 2023. Le fabricant de nacelle visait une marge proche de 6,5%.

Haulotte : dividende de 0,22 euro par action et manque de visibilité

