Haulotte anticipe une croissance de ses ventes pour 2026
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:14
En Europe, la bonne performance commerciale de fin d'année permet au groupe spécialisé dans les matériels d'élévation de personnes et de charges d'afficher une légère croissance de 2%, tirée par la hausse des volumes de ventes d'engins neufs.
En Asie-Pacifique, dans une zone où l'activité est restée atone sur la grande majorité des marchés, Haulotte réalise un chiffre d'affaires en retrait de 19% par rapport à 2024.
En Amérique du Nord, aucun signe tangible de reprise d'activité n'a encore été observé. Toutes activités confondues, les ventes de cette zone ressortent en net recul de 40% par rapport à l'année dernière.
En Amérique Latine, la tendance baissière observée depuis le début de l'année sur la quasi-totalité des marchés s'est confirmée. Le groupe affiche, ainsi, une baisse de ses ventes de 35%.
Sur l'ensemble de l'année, les ventes d'engins reculent de 20%, l'activité de location de 8% et l'activité de services de 4%.Dans un environnement qui n'a pas montré de signes réels d'amélioration, le groupe devrait afficher un résultat opérationnel courant légèrement négatif sur l'année 2025.
Malgré une visibilité qui reste aujourd'hui limitée et un environnement global incertain, Haulotte devrait être en mesure d'afficher une croissance de ses ventes pour 2026, dont l'ampleur dépendra, en grande partie, de la reprise du marché nord-américain.
Valeurs associées
|2,240 EUR
|Euronext Paris
|-0,44%
A lire aussi
-
Ils sévissent sur des plateformes de partage de contenus sexuels comme OnlyFans ou Mym et exploitent des "modèles" parfois jeunes: le Sénat a voté mardi pour sanctionner durement ces "proxénètes 2.0", rouvrant un débat délicat sur la prostitution à l'ère du numérique. ... Lire la suite
-
Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série décédé Michel Fourniret, a été interrogée mardi à Argentan (Orne) avant de nouvelles recherches visant à retrouver le corps de Lydie Logé, disparue en 1993, a-t-on appris de sources concordantes. Présent à la brigade ... Lire la suite
-
Suicide d'une institutrice: le ministre de l'Education va "proposer une réparation" financière à sa veuve
"Je ferai une proposition de réparation" à la veuve de l'institutrice Caroline Grandjean, dont le suicide dans le Cantal en septembre 2025 a fait l'objet d'une enquête administrative concluant à une "défaillance institutionnelle", a déclaré mardi à l'Assemblée ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé de justesse dans le vert mardi, largement portée par le bond du cours du géant du luxe Kering , mais prudente en prévision de nombreux résultats d'entreprises et d'indicateurs très attendus aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer