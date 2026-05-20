Hasbro s'effondre après avoir confirmé ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action de Hasbro, le fabricant de Play-Doh

HAS.O , a chuté de 7 % à 90,07 $

** La société réaffirme ses prévisions annuelles, bien qu'elle ait annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour le premier trimestre, dans un contexte de pressions macroéconomiques grandissantes

** Elle maintient ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel entre 3 % et 5 %, et de bénéfice de base ajusté compris entre 1,4 milliard et 1,45 milliard de dollars

** Met en garde contre une perte annuelle de 30 millions de dollars due à des coûts supplémentaires liés au pétrole, notamment en matière de fret, de résine et d'emballage

** Affiche un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 964,38 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 1,47 $ au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,13 $

** Compte tenu des fluctuations en séance, l'action affiche une hausse de 9 % depuis le début de l'année