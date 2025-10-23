Hasbro revoit ses prévisions annuelles à la hausse grâce à la demande de jeux numériques

Hasbro HAS.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice de base, pariant sur les ventes des fêtes de fin d'année et la demande pour son segment de jeux numériques, alors même que les incertitudes macroéconomiques assombrissent les dépenses des acheteurs américains.

Les titres numériques du fabricant de jouets, notamment "Magic: The Gathering", ont aidé à compenser la faiblesse de son activité traditionnelle de jouets, qui fait face à la pression de la faible demande des consommateurs dans un contexte d'inflation persistante et de la politique commerciale volatile de l'administration Trump.

La société prévoit que le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 connaîtra une croissance à un chiffre élevé, par rapport aux attentes antérieures d'une hausse à un chiffre moyen, et que l'Ebitda ajusté - bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - se situera entre 1,24 et 1,26 milliard de dollars, par rapport à la fourchette de 1,17 à 1,20 milliard de dollars prévue précédemment.

L'industrie du jouet, qui dépend fortement de ses centres de fabrication dans des régions comme la Chine, a pris un coup important des tarifs douaniers radicaux du président américain Donald Trump, avec la récente menace d'un droit de douane de 100 % sur les produits chinois menaçant de pressuriser davantage l'industrie.

"Nous avons géré la volatilité des tarifs avec agilité, protégé les marges grâce à la productivité des coûts et à la discipline en matière de prix, et continué à faire progresser nos initiatives de transformation", a déclaré Gina Goetter, directrice financière, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,39 milliard de dollars de la société a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,34 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du segment Wizards of the Coast and Digital Gaming a augmenté de 42 %, contre une baisse de 5 % il y a un an.