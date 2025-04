Hasbro: en tête du S&P 500, consensus battu au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Hasbro a dévoilé jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, une performance que le fabricant américains de jeux et de jouets attribue à sa stratégie visant à se concentrer sur ses produits à plus forte valeur ajoutée.



Suite à cette publication, l'action du numéro deux américain du jouet derrière Mattel bondissait de plus de 14% une heure après l'ouverture de Wall Street, signant la plus forte progression de l'indice S&P 500.



Le groupe de Pawtucket (Rhode Island) a dégagé un bénéfice opérationnel de 170,7 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit une marge de 19,2%, contre 116,2 millions, ou 15,3% de marge, un an plus tôt.



Son bénéfice part du groupe s'est quant à lui accru à 98,6 millions de dollars, contre 58,2 millions au premier trimestre 2024.



Le chiffre d'affaires de Hasbro a augmenté de 17% à 887,1 millions de dollars sur le trimestre, tiré par une croissance de 46% dans les jeux de rôle (Wizards) et les jeux numériques.



Les ventes de jouets ont quant à elles reculé de 4%, un repli toutefois moins prononcé que prévu.



En dépit de l'incertitude liée à la politique commerciale américaine, Hasbro n'a pas modifié ses objectifs annuels et a même officialisé un renouvellement de son accord de licence avec Disney concernant les franchises Star Wars et Marvel.





