Harvey Jones, directeur de Nvidia, vend pour 44 millions de dollars d'actions détenues depuis plus de trente ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Harvey Jones, membre du conseil d'administration de Nvidia NVDA.O , a vendu pour plus de 44 millions de dollars d'actions de la société, a-t-on appris mercredi de source réglementaire.

M. Jones, qui siège au conseil d'administration du fabricant de puces depuis 1993, a vendu 250 000 actions le 15 décembre à un prix moyen de 177,33 dollars par action, selon la déclaration.

Ces actions faisaient partie d'une participation détenue depuis 1997, deux ans avant l'entrée en bourse de Nvidia en 1999. Après la vente, M. Jones possède encore indirectement plus de 7 millions d'actions par l'intermédiaire du H.C. Jones Living Trust, selon la déclaration.

Nvidia a refusé de commenter la nature de la vente.

Nvidia, qui est aujourd'hui le fabricant de puces le plus précieux au monde, a vu ses actions grimper en flèche au fil des ans grâce à l'explosion de la demande de processeurs qui alimentent les charges de travail liées à l'intelligence artificielle.

L'action a gagné environ 28 % depuis le début de l'année, donnant au fabricant de puces une capitalisation boursière d'environ 4,32 billions de dollars.