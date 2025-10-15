 Aller au contenu principal
Harvest : Vincent Lascoux nommé chief operating officer
information fournie par AOF 15/10/2025 à 15:28

(AOF) - Harvest annonce l’arrivée de Vincent Lascoux le 13 octobre dernier, en qualité de chief operating officer (COO). Il rejoint à ce titre le comité exécutif d'Harvest. Diplômé de l’Institut Mines-Télécom Atlantique, il apportera à Harvest une expertise stratégique et opérationnelle solide, acquise au cours de 30 années d’expérience dans le conseil et les services informatiques. Sa mission principale sera de piloter l’excellence des opérations de l’entreprise en veillant à l’efficacité des processus internes et à l’optimisation des performances.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la stratégie ambitieuse 2030 d'Harvest, Conquer New Frontiers, qui vise à renforcer la position de l'entreprise sur ses marchés historiques tout en explorant de nouvelles opportunités de croissance sur le marché européen.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

