Harvest va racheter Manymore

(AOF) - Harvest a annoncé son projet d’acquérir Manymore, société spécialisée dans l’édition de logiciels SaaS et les services - formation, ingénierie patrimoniale - à destination des professionnels de la gestion de patrimoine. Créée en 2006, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 7,7 millions d’euros en 2022.

Les deux sociétés soulignent que le marché de la gestion de patrimoine se concentre, avec des cabinets qui se rapprochent pour créer des acteurs de plus en plus importants, qui ont des attentes et exigences croissantes tant règlementaires qu'en termes de sécurité ou encore de haute disponibilité.

" Pour un éditeur de logiciels, il s'agit d'un marché très technique en raison de la complexité des règles métier, des obligations règlementaires, et de la forte croissance du volume des données traitées qui nécessite des évolutions régulières des infrastructures, de la sécurité et de la technologie du code. Les investissements à réaliser sont de plus en plus conséquents pour répondre aux attentes des CGP ", soulignent-elles.

" Nous faisons le choix de regrouper les forces et les talents Harvest et Manymore pour mieux servir nos clients. Ceux-ci ont besoin d'un acteur de taille importante, solide et puissant, en capacité de réaliser les investissements nécessaires pour délivrer, dans la durée, un service de haute qualité répondant à leurs attentes et besoins ", ont déclaré Pierre-Laurent Fleury, PDG de Manymore, et Gilles Artaud, Directeur général de Manymore.