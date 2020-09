HARVEST : Harvest, l'éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du patrimoine et de la finance, annonce la nomination de Virginie FAUVEL au poste de CEO

#fintech #gestiondepatrimoine #frenchtech

Avec cette nomination, Harvest poursuit le processus de transmission des fondateurs amorcé début 2019 et continue sa transformation pour réaliser ses ambitions.

30 ans après sa création, l'entreprise est une ETI leader sur son marché en France, reconnue pour son savoir-faire, avec une volonté forte d'accélérer sa croissance et de s'ouvrir sur de nouveaux territoires.

Une fintech sur un marché d'expertise

Il y a 30 ans, Jean-Michel DUPIOT et Brice PINEAU créaient Harvest, fintech avant l'heure.

Dédiée aux métiers du patrimoine et de la finance, l'entreprise développe des solutions digitales à destination de tous les acteurs de la chaîne du conseil patrimonial (producteurs, distributeurs, intermédiaires, clients finaux). Son credo : libérer le conseil patrimonial. Grâce à l'intégration des contraintes métier (réglementation, conformité, fiscalité...), la digitalisation, l'automatisation des processus métiers, ses solutions libèrent les énergies et favorisent un conseil éclairé et à haute valeur ajoutée.

L'entreprise a bâti sa réussite sur sa double expertise : technologique d'une part, en intégrant les innovations qui étaient porteuses de sens ou d'efficacité dans ses solutions, et métier d'autre part, grâce à sa parfaite maîtrise de toutes les facettes de la gestion de patrimoine (épargne financière, fiscalité, prévoyance, retraite, financement, ...).

Ce savoir-faire très spécifique lui permet de développer et consolider sa position auprès de plus de 4 000 clients (banques, compagnies d'assurance, sociétés de gestion, conseillers en gestion de patrimoine, family office, experts-comptables, avocats fiscalistes, notaires...) grâce au développement de solutions sur mesure ainsi qu'à une suite logicielle clé en main, dont les briques sont aujourd'hui plébiscitées par l'ensemble de la profession.

« Bien sûr, nos réalisations parlent pour nous et nous permettent de développer des relations sur le très long terme avec nos clients, qui nous sont extrêmement fidèles - et nous les en remercions. Ce qui fait notre différence ? Nous proposons à nos clients un dosage très fin entre expertise métier, capacité à maintenir nos solutions - et dans notre domaine c'est loin d'être anecdotique, et innovation technologique. Ils savent que nos solutions sont pérennes et fiables. » indique Brice PINEAU, co-président et co-fondateur.

Aujourd'hui la « petite » start-up est devenue une belle ETI, ce qui la différencie fortement sur son marché. Avec près de 300 collaborateurs, fiers de leur entreprise qu'ils ont labellisée Great Place To Work, Harvest a su conserver toute son agilité et sa capacité d'innovation tout en franchissant un cap dans sa taille et sa structure.

Nomination de Virginie FAUVEL au poste de CEO

Virginie FAUVEL, qui était depuis janvier 2018 membre du Directoire d'Euler Hermes, en charge de la zone Amériques et de la transformation du Groupe, est nommée CEO d'Harvest à compter du 8 septembre 2020.

Cette nomination s'inscrit dans le processus de succession des fondateurs, entamé il y a dix-huit mois avec la prise de participation majoritaire dans le capital du fonds Five Arrows du groupe Rothschild&Co, les fondateurs ayant conservé une participation minoritaire.

« Pour continuer à grandir, nous avions besoin de passer de nouvelles étapes de consolidation. Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau cap qui était prévu et annoncé depuis fin 2018. Nous transmettons la direction de l'entreprise à un nouveau CEO. Jean-Michel et moi-même sommes très heureux d'annoncer l'arrivée de Virginie. Son expérience, son expertise, son savoir être sont tout ce dont a besoin l'entreprise aujourd'hui. Nous nous sommes choisis car nous avons en commun une vision, une stratégie, des valeurs. » explique Brice PINEAU, co-président et co-fondateur.

« Le choix de notre successeur, après un peu plus de 30 ans, était bien entendu un enjeu majeur pour nous. Nous avions dressé un portrait-robot de notre successeur, mais Virginie nous a surpris : elle s'est avérée bien meilleure que ce portrait-robot !

Elle a un parcours professionnel remarquable et une personnalité tout aussi remarquable, unanimement appréciée par ses collègues, ses clients et ses collaborateurs.

De plus, nous sommes parfaitement en ligne sur les valeurs et notamment l'importance de la dimension humaine dans l'entreprise.

C'est donc avec une grande confiance, une grande sérénité et beaucoup d'enthousiasme que nous lui confions la destinée de l'entreprise, de nos clients et de nos équipes. » ajoute Jean-Michel DUPIOT, co-président et co-fondateur.

« Rejoindre Harvest a été immédiatement une évidence après 22 ans dans l'industrie bancaire et assurance, au sein de la transformation technologique de grands groupes. Les valeurs, les dirigeants, les produits et le soutien de Rothschild pour accélérer le développement en France et à l'international de cette magnifique fintech m'ont convaincue. Je remercie les fondateurs de leur confiance et je leur transmets toute mon admiration d'avoir construit une si belle entreprise. » déclare Virginie FAUVEL.

A propos de Virginie Fauvel

Agée de 46 ans, ingénieur des Mines de Nancy, Virginie débute en 1997 chez Cetelem, comme Directrice score risque et CRM puis de l'unité e-business France en 2004. Elle intègre BNP Paribas en 2009 pour diriger la banque en ligne. Mi 2013 elle lance HelloBank! en Europe. Elle rejoint le Comité Exécutif d'Allianz France en juillet 2013, en charge du Digital et du Market Management.

Membre du Conseil National du Numérique de 2013 à 2016. Présidente de la commission numérique de la FFA de 2014 à 2018. Administratrice d'Europcar, de Quadient et de Creadev, vice-présidente des Transformers. Membre du Directoire d'Euler Hermes depuis le 15 janvier 2018, en charge de la zone Amériques et de la transformation du Groupe. Virginie FAUVEL est Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

A propos d'Harvest :

Depuis plus de 30 ans, Harvest imagine et conçoit des solutions pour libérer les énergies des professionnels du patrimoine : banques, assurances, CGP, sociétés de gestion, family office, experts comptables, avocats fiscalistes, notaires. Libérer du temps pour le conseil grâce à la transformation digitale, intégrer la compliance, l'environnement fiscal et juridique évolutif pour faciliter les missions des conseillers, gagner en efficacité commerciale en développant la relation de proximité et le selfcare, en intégrant le meilleur du digital.... C'est au cœur de ces enjeux que l'expertise métier et la maîtrise technologique des 290 talents d'Harvest contribuent à la réussite de plus de 4 000 sociétés clientes. Harvest bénéficie du label Great Place to Work.

Pour en savoir plus : www.harvest.fr

Contact : Cécile ROQUELAURE : 06 40 66 07 93 - cecile-roquelaure@harvest.fr