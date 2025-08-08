Harvard Bioscience Inc devrait afficher une perte de 1 cent par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Harvard Bioscience Inc HBIO.OQ HBIO.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Holliston dans le Massachusetts devrait annoncer une baisse de 11,7% de ses revenus à 20,4 millions de dollars contre 23,1 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.Les prévisions de la société le 12 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient pour des revenus entre 18,00 millions de dollars et 20,00 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Harvard Bioscience Inc est une perte de 1 cent par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Harvard Bioscience Inc est de 3,00 $, soit environ 82,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,51 $

8 août - Les prévisions de la société le 12 mai 2025 pour la période se terminant le 30 juin étaient pour une marge bénéficiaire brute entre 55% et 57% USD. Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 14:53 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)