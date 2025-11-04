 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 062,50
-0,71%
Harley veut accroître sa rentabilité grâce à des modèles abordables et à des stocks réduits
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte complète avec les détails de la conférence téléphonique, mise à jour du cours de l'action) par Nathan Gomes

Harley-Davidson HOG.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait de resserrer ses stocks et de se concentrer sur des motos plus abordables afin de compenser le coût des tarifs douaniers dans un contexte de ralentissement de la demande.

Harley, qui a continué à ne pas communiquer ses prévisions annuelles en raison des incertitudes liées aux tarifs douaniers, s'est traditionnellement appuyée sur sa clientèle aisée pour stimuler les ventes de custom cruisers, qui génèrent des marges plus élevées. Mais l'accent est désormais mis sur des modèles modernes, plus légers et plus abordables, destinés aux jeunes conducteurs.

L'entreprise entend marquer les esprits avec son modèle "Sprint" abordable, dont la sortie est prévue en 2026. Le prix d'entrée de cette moto devrait être inférieur à 6 000 dollars.

"Les jeunes recherchent quelque chose d'amusant et peut-être de sérieux, mais pas aussi sérieux que nous le présentons actuellement", a déclaré le directeur général de Harley, Artie Starrs.

La société a signalé une charge tarifaire de 27 millions de dollars au cours du trimestre, en hausse par rapport à une charge de 13 millions de dollars au cours du trimestre précédent, alors qu'elle navigue dans le large éventail de tarifs douaniers du président américain Donald Trump sur les pièces et les importations de composants cruciaux tels que les semi-conducteurs.

Cependant, elle a resserré ses prévisions annuelles de droits de douane entre 55 et 75 millions de dollars, contre 50 et 85 millions de dollars auparavant. Artie Starrs a déclaré que les ventes au détail étaient difficiles et qu'il yavait "beaucoup de travail à faire".

Les actions de la société ont chuté de plus de 5 %.

Néanmoins, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a dépassé les estimations grâce à la demande de modèles de tourisme personnalisés à forte marge et à l'amélioration du bénéfice d'exploitation de son activité financière.

Le bénéfice trimestriel a atteint 377 millions de dollars, soit 3,10 dollars par action, contre 119 millions de dollars, soit 91 cents par action, un an plus tôt.

Les ventes de Harley pour les motos et les produits connexes ont augmenté de près de 23 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, pour atteindre 1,07 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à des ventes d'environ 1 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

HARLEY-DAVIDSON
25,660 USD NYSE -5,42%
