Hapag-Lloyd suspend ses transits par le détroit d'Ormuz et instaure une surtaxe de guerre
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 06:14
En raison du conflit au Moyen-Orient et de la fermeture officielle du détroit d'Ormuz par les autorités, Hapag-Lloyd suspend jusqu'à nouvel ordre tous ses transits dans la zone. La compagnie invoque des impératifs de sécurité et des restrictions réglementaires, et dit suivre de près une situation "très évolutive" en lien avec les autorités.
Les escales dans les ports du Golfe arabique pourraient subir des retards, des détournements ou des ajustements d'horaires. Les clients sont invités à se rapprocher de leur représentant local pour toute marchandise en transit ou prévue vers ou depuis la région.
Une surtaxe à partir du 2 mars 2026
Hapag-Lloyd instaure par ailleurs une War Risk Surcharge (WRS) pour les cargaisons à destination et en provenance du Golfe Persique (zones Upper Gulf , Persian Gulf et Arabian Gulf ). Effective à compter du 2 mars 2026 et jusqu'à nouvel ordre, elle s'élève à 1 500 dollars par TEU pour les conteneurs standards et à 3 500 dollars pour les reefers et équipements spéciaux, hors cargaisons relevant des cadres FMC ou SSE. La surtaxe, à la charge du chargeur, s'applique aux réservations émises dès cette date et aux marchandises déjà en mer mais non encore chargées ou déchargées dans la zone.
La désorganisation de la logistique mondiale peut avoir des conséquences majeures sur la macroéconomie, comme l'ont déjà démontré la période Covid ou les pénuries liées à la guerre en Ukraine.
Valeurs associées
|130,700 EUR
|XETRA
|+3,16%
A lire aussi
-
par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit. D'après les premières indications disponibles, le ... Lire la suite
-
(Actualisé avec SES, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer